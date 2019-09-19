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年輕人創意無限！「味全學生新品開發競賽」圓滿落幕

2019-09-19 23:08聯合報 記者徐力剛╱即時報導

食品市場方興未艾，味全看好年輕族群商機，今日舉行「味全學生新品開發競賽」頒獎典禮，此次吸引超過22所各縣市跨校、跨領域的大專院校學生挑戰，決選5組隊伍激烈角逐，最終由台灣大學食品科技研究所的「酪肉強食」隊伍順理奪冠，抱走30萬獎金羨煞眾人。

今年邁入第4屆「味全學生新品開發競賽」比照新品上市規格，透過全真模擬食品開發過程，耗時3個月5道關卡考驗，包括參與新品開發企劃、研發配方製程、產品包裝設計、消費者市調及故事行銷影片等，搭配完整課程傳授知識，寓教於樂一次滿足。

部門主管組成的導師團隊陣容堅強，今年加碼投入2倍人力，提供近千小時一對一專業輔導，讓非食品專業學生也能樂在其中，進而提高自身能力。同時為體現「食品溯源」重要性，活動中安排參賽者前進產地，例如林鳳營牧場、味全高雄廠等，讓學員近距離觀察生產過程，才能吃得安全又安心。

冠軍隊伍「酪肉強食」端出3款酪梨冰淇淋應戰，精選本地「嘉選三號」酪梨為食材，取代添加奶油，符合現代人喜愛健康、低熱量訴求，混搭椰奶寒天、屏東可可粉及香水檸檬入味，提供「香檸蜂蜜、酷夏椰奶、黑咖可可」3種選擇，打造滑順不甜膩全新冰品，成功獲得評審青睞。

隊伍「陽光研食所」呼聲極高，以特色「Summer-time盛夏-芒果紅茶果醬」吸引眾人目光。茶果醬選用當季鮮果、茶葉入饌，佐以天然阿拉伯糖製作，獲得亞軍及10萬獎金；今年季軍則由「果色添鄉」拿下，也獲頒獎金5萬。

味全公司董事長陳宏裕說，多年來味全秉持「安心、健康、高品質」精神，致力提供美味又健康食品，看好年輕族群創意無限，「新品開發競賽」投入資源屢創新高，希望提供一個發揮創意、勇敢做夢的舞台，培育新一代的職場實戰力，未來也將持續挹注資源舉辦競賽，期待與年輕人互動機會。

來自台灣大學食品科技研究所的「酪肉強食」獲得30萬冠軍大獎，他們以台灣在地酪梨製...
來自台灣大學食品科技研究所的「酪肉強食」獲得30萬冠軍大獎，他們以台灣在地酪梨製成低熱量冰淇淋，視覺及味覺的多重饗宴獲得評審及消費者一致肯定。記者陳正興/攝影
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味全董事長陳宏裕（圖中）頒發冠軍30萬大獎予台灣大學學生隊伍「酪肉強食」。記者陳...
味全董事長陳宏裕（圖中）頒發冠軍30萬大獎予台灣大學學生隊伍「酪肉強食」。記者陳正興/攝影
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第4屆「味全新品開發競賽」圓滿落幕，味全董事長陳宏裕（後排左三）擔任評審團主席，...
第4屆「味全新品開發競賽」圓滿落幕，味全董事長陳宏裕（後排左三）擔任評審團主席，嚴格檢視學生表現及作品。記者陳正興/攝影
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