Selina公開瘦身2秘方 靠迪奧精萃再生花蜜回春

2019-09-19 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



剛從紐約時尚周回來的Selina任家萱，顧不得自己還有時差，為了自己最近的新歡，也就是迪奧精萃再生花蜜系列，特別現身出席。提到女人最怕的水腫，Selina坦言也怕水腫，而且水一多，視覺看起來就胖5公斤，不過也公布對抗水腫小秘方，讓她隨時上鏡都美麗。

Selina對抗水腫就靠「泡澡」，在泡澡時，會添加「鹽」、「精油」，浸泡範圍在胃部以下，水溫大約41度至45度，再加上每周低鈉飲食控制，讓保養達到完整。而第2個對抗水腫的秘方，就是每天對著鏡子，精神喊話、看見自己的優點，讓一整天的自己可以充滿自信。

剛從紐約回台，Selina大讚靠著迪奧精萃再生花蜜系列的幫忙，讓她在飛機上、還有乾燥紐約，肌膚都很穩定，而Selina也說到，最近在學插花，所以對於花的緣分，可以給自己有更多的感受，對Selina來說，花不只是象徵著生命力，可是讓自己的五感提升。

讓Selina愛上的Dior迪奧精萃再生花蜜系列，來自於迪奧認為，每位女性的肌膚，都像柔嫩花瓣，更需要呵護，而堅強的女性們，在這社會上努力讓自己更堅強，就像是岡維拉玫瑰，在南法海岸峭壁上險峻不易生長的地方，依然矗立生生不息。

迪奧也秉持著堅強的精神，跟著女性們一起對抗那些外在環境、惡劣氣候、極大抗壓下，跟著女人們一起生生不息。

迪奧「精萃再生花蜜微導精露」，蘊含岡維拉玫瑰所蘊含的20種微營養素，以10,000顆微導精華膠囊完整新鮮封存，就像是一整瓶的粉紅泡泡，看到了修復肌膚的希望，為肌膚提供營養補給。同時加倍效率後續保養吸收力，提升迪奧精萃再生花蜜乳霜的抗老功效，為肌膚導入前所未有的營養呵護，綻放細緻花瓣肌。

有了精萃再生花蜜的滋養，秋冬季也不能忽略乳液，「迪奧精萃再生花蜜乳霜 」，幫妳加強3倍極致抗老能量，讓肌膚需求與感官享受，同時都能擁有。獨家Skin Breathe保養科技，賦予混合性肌膚極致舒適的清新感受，輕盈質地好吸收，用完之後，肌膚感受就像是絲絨般的滑順。