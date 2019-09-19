開幕送壽司！30年「粹鮨」海鮮丼插旗台北 吃得到富山灣24H直送「冰見鰤魚」

2019-09-19 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自日本富山的「粹鮨」海鮮丼，自2018年首次登台開設台中店，又將再於9月21日插旗台北。不同於台中店，台北首店將帶來冰見特上海鮮丼、炙燒比目魚星鰻甜蝦丼等新口味的丼飯，還會有一系列握壽司料理，選擇更多。為慶祝開幕，9月21日至23日期間，將推出點購主餐贈送花漾圓握壽司等系列活動。

日本富山是日本知名的海產產地，而「富山鮨」代表是使用富山米以及冰見港所產的漁獲製作而成的料理。粹鮨在當地已經有約30年的歷史，經營有海鮮丼、迴轉壽司、板前壽司等不同的料理邢台。2018年12月，粹鮨首度在台中開設分店，本次新開設的台北信義新光店位於信義新光三越A11美食街，提供有丼飯、壽司等不同餐點。

粹鮨的料理中，共使用白蝦、鰤魚、紅楚蟹腿、白背魚等4種產於富山灣的漁獲。其中代表性的「鰤魚」更是首度獨家由富山直輸台灣。本次在台新推出的「冰見特上海鮮丼」，即可吃到白蝦、鰤魚、白背魚等多款富山海產，還有鮭魚卵、海膽、甜蝦等多項佐料，每份660元。另外炙燒比目魚星鰻甜蝦丼、炙燒鮭魚干貝比目魚丼等丼飯，也是與日本同步供應，首度登台，售價均為380元。

另外粹鮨也提供有鮭魚及鮭魚卵親子丼、溫泉蛋玫瑰低溫牛肉丼等不同的選擇，售價自280元起。相較於台中店以丼飯為主，本次台北店還新增4套握壽司組合，包括有每日特選、綜合握壽司、冰見精選握壽司，以及使用木製階梯層層疊起，視覺效果最華麗的冰見特上握壽司，售價自260～660元不等。