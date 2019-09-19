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誠品周年慶台北四大店帶頭衝 消費滿千抽大獎「帶著精品行李箱玩紐約」

2019-09-19 20:28聯合報 記者江佩君╱即時報導

誠品生活周年慶9/27開跑，首波由南西店、信義店、敦南店、松菸店、R79等五店先發。各店除了端出5折周年慶獨家優惠商品外，首7日刷指定銀行信用卡加碼回饋，使用LINE PAY滿額最高可享20%回饋。誠品人會員或累計卡卡友可獨享消費滿千元，即可抽目前討論度最高的精品行李箱「Georg Jensen Travel行李箱＋紐約雙人遊」獎項價值近14萬，另有多項萬元獎項可抽。

剛滿周年的誠品生活南西今年首度加入周年慶行列，9/27～10/13誠品南西店、信義店、敦南店、松菸店，周年慶期間全館當日消費累計滿5千送5百抵用券，南西店香氛美妝單筆滿2千送2百、敦南店香氛美妝累計滿3千送3百。誠品人會員限定，全館當日累計滿1萬送1,100元、滿2萬送2,500元抵用券。

今年誠品30周年，周年慶優惠陣容也很有看點，誠品人會員或累計卡卡友獨享單筆消費滿千元，可抽Georg Jensen Travel行李箱（價值18,580元）並加贈紐約雙人遊（價值12萬元），以及Electrolux掃地機器人、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、LEICA Sofort拍立得相機、一年份40張電影票多項萬元贈禮。10/11起，各店指定期間消費滿額，還可兌換限量「誠品生活ＸJOURNAL STANDARD聯名滿額禮」，包括與JOURNAL STANDARD聯名的行李箱、地墊等。

周年慶期間，誠品各店端出獨家5折優惠商品。誠品生活信義店I Look推出BURBERRY太陽眼鏡原價9,800元，特價5折4,900元；武昌店Vivienne Westwood金屬灰防刮鍊包原價12,600元，特價5折6,300元；南西店FRED PERRY抽繩設計襯衫式洋裝原價7,880元，特價5折3,980元。

誠品敦南2020熄燈倒數中，得趁機把握創造誠品敦南新的回憶，每周一限時登場的「回憶寫真館」，由專業攝影師免費為消費者拍下於敦南店的時刻。周年慶期間誠品人會員憑當日不限金額發票任一張，可享eslite Cafe指定飲品買一送一。

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