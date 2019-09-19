周年慶必搶／IPSA肌膚淨化新品前導精萃也特惠 加大容量組必入手

2019-09-19 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



周年慶開打，每個品牌大顯身手，目的就是要讓大家下手囤貨搶購，喜歡保養的女孩，當然不可錯過IPSA。

IPSA一直秉持保養要從第一步驟開始做起，今年周年慶也加入8月新上市，造成熱烈回響的淨化歸0前導精萃，推出淨化歸0精萃組，在保養第一步驟讓肌膚淨化回歸到最純淨的狀態，讓保養吸收再升級。

現代女性生活繁忙在多重壓力圍繞下，肌膚問題更是層出不窮，想要努力的保養卻不見改善， 這都是因為肌底累積許多「壞東西」，就給肌膚一次革新的機會，特別在這次周年慶推出特惠組合，讓大家一起歸0告別壞東西。

IPSA 淨化歸0精萃組，內含淨化歸0前導精萃50ml、ME濕潤平衡液（基礎）60ml原價3,640元，周慶特價2,700元。想要肌膚的任何問題都消失，再加上幫臉上好好排毒的「美膚機能加大組」，美膚微整機能液300ml加大版特價1,440元。

肌膚歸0之後，接著就是等待肌膚的重生、新生，不可遺漏的IPSA ME濕潤平衡液（基礎175ml+補充瓶175ml）的加量組合特價2,700元 ，讓妳肌膚新生不手軟，趁著周慶買好買齊。

需要滋潤的乾妹妹、乾弟弟們快點照過來， IPSA 濕潤極致組，針對接下來的秋冬季，想讓你在這周慶也能好過冬的肌膚，不讓乾皮來找碴，ME濕潤平衡液（極致）50ml、ME濕潤平衡液（極致） 9mlx2、化妝棉50入，創新低打了65折，只要3,150元。