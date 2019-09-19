一席難求！東京帝國飯店客座西華 300席次全售罄

2019-09-19 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



被稱作「2019最令人期待的夢幻饗宴」、有129年歷史的日本極上飯店「東京帝國飯店」9/18至9/20客座西華飯店，由「征服巴黎的頂級法式料理主廚」杉本雄Yu Sugimoto領軍，這三天的盛宴含午晚餐共300席早已售罄，一席難求。

東京帝國飯店行政主廚杉本雄(Yu Sugimoto)率隊來台，以宛如「珠寶盒」的清酒凍鮪魚綴金箔及魚子醬開場，淡雅的清酒香氣，彈Q口感，佐以很有滋味的魚子醬與餅乾，創造豐富的口感；另以茴香燻烤龍蝦，上菜瞬間餐廳充滿茴香香氣，龍蝦鮮嫩，襯以龍蝦殼、奶油、茴香利口酒、蔬菜丁、雞高湯等熬煮的醬汁，更添鮮甜。

主菜烤帶骨犢牛，綴以紅紫蘇、填入黑松露的馬鈴薯泥、紅黃兩色的瑞士恭菜，菜色實在太美，饕客忍不住拿起手機狂拍。最後甜點則以開心果馬卡龍佐白蘭地漬葡萄乾，展現時髦富麗的法式風味。

這場盛宴，午餐每套2500+10%，晚餐每套3500+10%，9/20晚宴獨享曾於「NHK紅白歌唱大賽」演出之日本知名女高音鈴木慶江美聲晚宴，每套7500+10%。已全數滿座。

東京帝國飯店創立於1890年，曾獲日本皇族欽點作為日本迎賓館，並以極致服務聞名於世。接待過諸多世界級名流政要，及經典名人如喜劇泰斗卓別林、英國女王伊莉莎白二世，就連「永遠的女神」瑪麗蓮夢露，都在帝國飯店留下「我只穿香奈兒5號香水入眠」的經典名言。帝國飯店與台北西華飯店擁有數十年友好交情，選在西華飯店即將屆滿30周年之際，攜手展開客座活動。