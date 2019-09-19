范逸臣戴Bell & Ross全新BR05表款變身型男 想勸敗林義傑也買一只

2019-09-19 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



法國腕表品牌Bell & Ross（柏萊士）繼巴黎、東京之後，選擇台北做為全球第三站發表全新的BR05系列，以易讀、實用、可靠、精密等四大原則設計，為都會男士提供一表萬用的便捷與時髦。

新款的BR05系列以數字5為名，取其均衡、和諧、方中有圓的符號特質，於2014年萌芽的概念、2016年進入研發階段，直至2019年發表，對於品牌來說，BR05是從極限環境專業表延伸而出都會探索系列（Time Instrument for Urban Explorers）的轉折，近期才完成敦煌超級越野馬拉松賽事的范逸臣出席發表會即表示，全新的BR05耐看、耐用、有辨識度，不同的表帶搭襯各式場合，運動或是正式西服都適用，隨時戴上就可出發，「我也想推薦好友林義傑BR05，他適合挑藍色不鏽鋼橡膠帶款，可以成為我們的兄弟表。」范逸臣也特別提及，他曾看女性朋友佩戴Bell & Ross，表款大而粗獷、精緻設計的衝突對比，讓他覺得很有型，「選表就是要戴上去之後，變成很有個性的人。」