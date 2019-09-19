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誠品南西周年報告 一年強吸千萬來客「女力」更勝信義商圈

2019-09-19 17:47聯合報 記者江佩君╱即時報導

誠品生活南西店去年9月底正式開幕，為南西商圈注入新活力更帶動商圈共榮。在誠品南西店滿周年之際，今日誠品首度發表商圈經營觀察報告，一年來累計了千萬來客外，根據捷運數據指出，捷運中山站人流成長10％。誠品南西的加入，緊鄰的同業新光三越南西店今年業績同樣亮眼成長，也因為商圈人流成長，吸引更多周邊巷弄小店進駐，店家數較以往有2倍成長。而誠品南西營收有7成由女性貢獻，「女力」更勝信義商圈，居全台之冠。

誠品生活南西店營運即將滿周年，誠品發布這一年來的市場觀察。除了累計千萬來客數外，當中更以「女子經濟」為主力，全店營收有7成由女性貢獻，高於信義店的6成，南西店可說是誠品全台女性消費最強勁的店舖，誠品觀察，南西店女性客層最愛有指標性的店舖，像是IG打卡美食名店等。

另外，南西商圈融合老台北的在地古早味、流行與文創等多元文化，誠品南西店為了呼應商圈多元文化特質，提出的「跨文化聚場」經營模式為商圈帶來全新消費型態，5樓書店過去一連舉辦超過百場的「深夜電影院」與「跨文化主題講座」，吸引近4千人參與。4樓的自營選物店expo SELECT與神農市場經營出「台式生活美學」，提供充滿「台味」特色的選物或食材，深受本地客與觀光客喜愛。

因應以30～45歲女性族群為主的南西商圈，誠品南西也透過一系列IP主題快閃店吸客，提升2成來客數。誠品生活北區營業總監林家賢指出，南西商圈周邊巷弄也多了更多餐飲、風格小店進駐，觀察這一年來店舖成長2倍以上，而吃的行業最需要的就是人流。

誠品南西的加入，對同業來說，除了有競爭，帶來更多的是加分。緊鄰的新光三越南西店今年1～8月表現亮眼，來客成長22％，業績有14%成長，成長力道居新光三越全台各店榜首。

林家賢表示，信義商圈雖是全球百貨密集度最高，人流量最高的商圈，但相信南西商圈文化創意的內容與能量不會輸信義區。與新光三越南西店的關係，林家賢形容，即將而來的周年慶就像接力大賽，誠品先跑第一棒，新光三越接著跑第二棒，都是為商圈帶來人流。

商圈要好，戰術必須是團體戰，有互惠才有共生。新光三越與誠品都相當注重與商圈店家合作，新光三越南西店刊Fancyfancy每期都會介紹商圈特色店家，APP美食訂候位系統也將商圈店舖納入。誠品南西加入後，也發表過南西風格咖啡、風格服飾與文藝地圖，提高周遭特色店家的曝光量。林家賢也談到，曾主動拜訪新光三越南西店談之後合作的可能性。未來若看見誠品與新光三越攜手合作，外界也就不用太驚訝了。

誠品南西店全店營收有7成來自女性消費者，「女子經濟」為各店之冠。記者江佩君／攝影
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充滿台灣特色設計的選物店，深受本地客與觀光客喜愛。記者江佩君／攝影
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充滿台灣特色設計的選物店，深受本地客與觀光客喜愛。記者江佩君／攝影
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猿田彥珈琲等話題美食進駐誠品南西後表現亮眼超乎預期。記者江佩君／攝影
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誠品南西店加入南西商圈後，帶動商圈人流量成長。記者江佩君／攝影
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餐飲是誠品南西最主力的業種。記者江佩君/攝影
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誠品越南捷運

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