彩蛋不只一個！周董X阿信潮牌重磅聯名 粉絲驚呼：荷包小孩離家出走

2019-09-19 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



周董睽違許久的新歌「說好不哭」，日前發布後隨即掀起熱議，但最令人驚喜的是，五月天阿信在MV中的突襲現身，而合作的「彩蛋」不僅在音樂領域，與兩位天王相關的潮牌STAYREAL與PHANTACi也將在9月21日攜手推出聯名新品，讓粉絲們相當期待，直呼「盼了許久終於聯名啦！」、「荷包裡的小孩又要離家出走了」。

根據品牌表示，這次五月天阿信受邀參與周董新歌「屬A級機密」，身邊許多工作人員都毫不知情，而由兩人主理的潮牌攜手合作，則是經歷近一年籌畫準備，本次限定STAYREAL×PHANTACi「Hi FRENEMY」主題系列，將兩人品牌除了是競爭對手更是親密盟友的情義完美詮釋。

從LOGO設計部分，對阿信具有特別意義的「藍色」與PHANTACi品牌常用「桃紅色」，恰好互為對比色，此外，「五角星」圖案及「塗鴉字體」也是本回設計的重點元素，聯名單品也反映兩人日常穿搭巧思，像是阿信時常著用的連帽長版外套及寬版T，這次運用了更強烈的對比色彩；而周董私下也是帽T與牛仔外套的愛好者，因此衍生而成包含聯名寬版帽T及聯名牛仔外套等。