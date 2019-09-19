親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夜市抵用券上路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

尹衍樑兒子接南山人壽代理董事長 保險局要找來面試

高雄暴力犯罪頻傳 韓國瑜：再發生撤換分局長

跟韓國歐爸穿同款！秋冬時尚懶人鞋繼續夯

2019-09-19 16:38聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

韓流時尚襲來，腳踩鞋後側的慵懶走法，讓穆勒鞋持續成為最夯的穿搭聖品，這股熱潮也吹進戶外運動品牌圈，FILA日前推出多款秋冬涼拖鞋，包含讓粉絲敲碗期待的「韓國限定COMO MULE帆布穆勒鞋」；而TEVA本季推出「EMBER MOC菠蘿麵包鞋」，穿脫方便還可迅速轉換成便鞋和拖鞋。

這幾年從國際精品到韓流街潮都能看到穆勒鞋的身影，FILA針對消費需求推出「FILA COMO MULE帆布穆勒鞋」，強調符合亞洲人腳型的寬版楦頭，並延續人氣款鞋履CLASSIC KICKS 鞋型，鞋面採用多色帆布材質與復古車線，側邊學院風邊條與FILA精緻電繡LOGO呼應90 年代風潮。

FILA除準備文青白、潮流黑、復古黃、青春綠等經典四色，更有台灣獨家限量隱藏版的丹寧藍，新品預計9月21日陸續上市，原價1,580元，開學價1,200元。

TEVA歡慶創立35周年，同時品牌發源地美國大峽谷公園也正歡慶100周年，因此在今年新品皆融入了大峽谷的設計，像是秋冬的「EMBER MOC菠蘿麵包鞋」，除將大峽谷的壯觀景緻融入圖騰設計，輕量防刮與防潑水特性，加上後跟可摺疊下踩設計，讓穿脫更方便；此外，值得一提的是，EMBER MOC也推出兒童版，撞色的配色充滿童趣，可兩穿的特性更適合好動的孩子們。

TEVA EMBER MOC菠蘿麵包鞋，售價3,280元。圖／TEVA提供
TEVA EMBER MOC菠蘿麵包鞋，售價3,280元。圖／TEVA提供
分享
KIDS EMBER MOC，售價1,980元。圖／TEVA提供
KIDS EMBER MOC，售價1,980元。圖／TEVA提供
分享
FILA推出多款FILA COMO MULE帆布穆勒鞋。圖／FILA提供
FILA推出多款FILA COMO MULE帆布穆勒鞋。圖／FILA提供
分享

韓流品牌

相關新聞

「吃到飽」退燒？首家五星級飯店退出Buffet競爭市場

2019-09-19 17:08

彩蛋不只一個！周董X阿信潮牌重磅聯名 粉絲驚呼：荷包小孩離家出走

2019-09-19 17:31

G-Shock再度聯手街頭霸王 左右開弓把經典設計戴上手

2019-09-19 15:54

全家便利商店、Uber Eats聯手！ 日用品、零食也能外送

2019-09-19 15:44

舒芙蕾厚鬆餅只要99元！ 樂雅樂「豐盛好食光」迎接涼秋

2019-09-19 14:09

85度C新推「豆花奶茶」、「薑汁豆花」9/25前特價咕溜嘗鮮

2019-09-19 11:10

比老爸還帥！木村光希一身白西裝 搶先逛寶格麗新包

2019-09-19 08:41

米蘭時裝周／PRADA打頭陣 妮可基嫚驚喜現身

2019-09-19 08:21

全聯2020年底全門市上架現烤阪急麵包

2019-09-19 02:51

玩美秋妝粉潮趴 台北化妝品展明揭幕

2019-09-19 00:03

Kitty、蛋黃哥相伴入眠！日本首間「三麗鷗主題酒店」8種角色滿足粉絲心

2019-09-18 23:34

快筆記！ 台北這7家Pizza餐廳獲選全球旅遊網站推薦

2019-09-18 22:57

不需500元押金！新版西瓜卡「Welcome Suica」玩東京更方便

2019-09-18 22:54

韓國9月27日就能賞楓紅 還有「粉紅亂子草」夢幻花海可看

2019-09-18 22:22

消除甲醛還能恆溫！Dyson Pure Cryptomic空氣清淨機新登場

2019-09-18 20:03

星級飯店首家喊漲！君悅凱菲屋10月起調漲100元

2019-09-18 18:50

全台首家「角落小夥伴」專賣店來囉！ 9月21日進駐板橋車站

2019-09-18 18:47

特力屋「夏出清」3～5折起 Ecovacs掃地機器人限量2折

2019-09-18 18:45

銅板價高CP！兒時記憶爆漿台式大泡芙 藏身南北2家傳統西點店

2019-09-18 18:18

滿山紅葉彷彿火焰山！日本東北6處賞楓勝地 還能聽船夫唱歌

2019-09-18 17:21

首次結盟！星巴克+牛排教父 「星想餐」吃出紐約街頭風

2019-09-18 17:19

睽違20年！經典籃球鞋強勢回歸 力邀NBA球星站台

2019-09-18 17:05

「限量New Balance、PUMA潮包」 7-11哆啦A夢點數就能換購

2019-09-18 16:56

7-11「三麗鷗X戽斗星球」集點 醜萌力再發威

2019-09-18 16:32

珍珠控吃起來！ 這兩款秋季限定新品Q彈登場

2019-09-18 16:11

手帳迷必看！誠品揭曉2020年五大手帳趨勢

2019-09-18 15:00

機場秀逆天長腿！韓國女星飛米蘭挺Prada時尚秀

2019-09-18 14:09

百貨周年慶 有看頭

2019-09-18 14:07

統一時代周年慶化妝品2000送200最好入手 雙十連假「首度」餐飲滿500送500

2019-09-18 14:03

阿瘦皮鞋推重磅優惠 消費滿3,000抽台北—曼谷來回機票

2019-09-18 13:11

林志玲夫妻新婚誌喜 浪琴贈最優雅代言人對表是這款

2019-09-18 13:09

京站限時4天 「狂熱周末夜」全館滿5000送500趁機入手秋冬新品

2019-09-18 12:32

好市多黃金4個月差價近萬元 他分享入手時機「就看編號」

2019-09-18 12:16

99購物節銷售告捷！ShopBack訂單成長7倍

2019-09-18 12:08

夢100四週年紀念悠遊卡開賣 前4000張送虛寶

2019-09-18 12:04

U值媒／華語電影在馬來西亞崛起！

2019-09-18 11:38

周杰倫《說好不哭》 穿搭來自「雙周+雙J」組合…但不是那個J

2019-09-18 11:11

「三星廚魔」1招讓鴨肝「外酥內嫩」！犇鐵板燒全新料理　烏魚子、剝皮辣椒上桌

2019-09-18 01:13

第一次有2間三星！最新「新加坡米其林指南」出爐　還有5間二星、37間一星

2019-09-18 00:01
看更多

熱門文章

颱風快生成！氣象局一張圖要北部民眾注意下雨、變涼

2019-09-18 20:22

全台首家「角落小夥伴」專賣店來囉！ 9月21日進駐板橋車站

2019-09-18 18:47

史丹佛大學研究：台灣人酒精不耐症機率世界第一

2019-09-19 13:19

Uber Eats攜手全家 可送日用品、鮮食、咖啡

2019-09-19 11:08

每日星座運勢／牡羊善解人意受歡迎　戀情急速加溫

2019-09-19 00:00

彭啟明：熱低今有機會成颱 周五、六外圍影響台灣

2019-09-19 07:44

山林步道下周一解禁 國家公園林管單位準備好了

2019-09-19 07:58

全聯2020年底全門市上架現烤阪急麵包

2019-09-19 02:51

台灣人不愛國內旅遊？ 去年旅次、花費都縮水

2019-09-19 11:27

颱風「塔巴」下午生成 對台灣暫無影響

2019-09-19 15:37

夜市券上路3天 民眾支持 攤商問怎兌現

2019-09-18 23:53

快筆記！ 台北這7家Pizza餐廳獲選全球旅遊網站推薦

2019-09-18 22:57

垃圾袋挖出瓦斯罐！他怒飆「會死人」 提醒5大地雷別亂丟

2019-09-18 20:37

小白猴再現蹤！雲林生態園區稀客到訪

2019-09-19 11:52

氣象局：明起變天 北部、東半部降雨時間拉長

2019-09-19 09:22

比老爸還帥！木村光希一身白西裝 搶先逛寶格麗新包

2019-09-19 08:41

明早手機警報響勿驚慌 9時21分災防演練

2019-09-19 10:19

不需500元押金！新版西瓜卡「Welcome Suica」玩東京更方便

2019-09-18 22:54

北市爆首起本土屈公病 明天個案周邊家戶內化學噴藥

2019-09-18 18:38

交通部、內政部推山脈旅遊 視察玉山做暖身

2019-09-19 09:46

網路將可買普悠瑪太魯閣站票 專家認為應先檢討配位

2019-09-19 11:01

銅板價高CP！兒時記憶爆漿台式大泡芙 藏身南北2家傳統西點店

2019-09-18 18:18

機捷列車首傳電力跳脫 初判故障原因出爐

2019-09-18 21:59

【初老心情】鄒惠蓉／一個人，很自在

2019-09-19 06:00

吳德榮：明後天北台灣明顯有雨 周日轉晴

2019-09-19 07:31

突然胸部、背部劇烈疼痛 當心主動脈剝離奪命

2019-09-18 18:29

5種迷人特性 讓愛做菜的人就是有魅力，兼具細心與魄力～

2019-09-18 23:35

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／悲劇與喜劇之間的距離

2019-09-19 06:00

台北市也爆本土屈公病 中和國強嶺疫情跨市蔓延

2019-09-18 17:48

【心情點滴】古家榕／關於無聊的二三事

2019-09-19 06:00

客運票價凍漲 交部補貼業者3億

2019-09-19 00:03

85度C新推「豆花奶茶」、「薑汁豆花」9/25前特價咕溜嘗鮮

2019-09-19 11:10

交通部拍板客運18項成本調漲但票價不漲 年補貼3.18億

2019-09-18 17:40

「吃到飽」退燒？首家五星級飯店退出Buffet競爭市場

2019-09-19 17:08

他哈佛畢業捨高薪回台 盼翻轉台灣運動教育

2019-09-19 13:24

星級飯店首家喊漲！君悅凱菲屋10月起調漲100元

2019-09-18 18:50

神經移植治療突破 新幹細胞療法恢復期可望縮短三分之二

2019-09-19 09:33

中和本土屈公病再爆兩例 發病後去過台南

2019-09-19 15:46

Uber條款延後取締 12/1起人、車不合法都開罰

2019-09-19 14:20

米蘭時裝周／PRADA打頭陣 妮可基嫚驚喜現身

2019-09-19 08:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top