跟韓國歐爸穿同款！秋冬時尚懶人鞋繼續夯

2019-09-19 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



韓流時尚襲來，腳踩鞋後側的慵懶走法，讓穆勒鞋持續成為最夯的穿搭聖品，這股熱潮也吹進戶外運動品牌圈，FILA日前推出多款秋冬涼拖鞋，包含讓粉絲敲碗期待的「韓國限定COMO MULE帆布穆勒鞋」；而TEVA本季推出「EMBER MOC菠蘿麵包鞋」，穿脫方便還可迅速轉換成便鞋和拖鞋。

這幾年從國際精品到韓流街潮都能看到穆勒鞋的身影，FILA針對消費需求推出「FILA COMO MULE帆布穆勒鞋」，強調符合亞洲人腳型的寬版楦頭，並延續人氣款鞋履CLASSIC KICKS 鞋型，鞋面採用多色帆布材質與復古車線，側邊學院風邊條與FILA精緻電繡LOGO呼應90 年代風潮。

FILA除準備文青白、潮流黑、復古黃、青春綠等經典四色，更有台灣獨家限量隱藏版的丹寧藍，新品預計9月21日陸續上市，原價1,580元，開學價1,200元。