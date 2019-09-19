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G-Shock再度聯手街頭霸王 左右開弓把經典設計戴上手

2019-09-19 15:54聯合報 記者曾智緯╱即時報導

潮流腕錶品牌G-Shock過去曾經與虛擬樂團Gorillaz（街頭霸王）合作，打造了叫好又叫座的聯名腕表，今年雙品牌再度攜手，把經典的唱片封面化作表身的設計，還一次推出兩款截然不同的風格表款，就是要歌迷左右為難，結果甫在線上開賣，就立即完售。

Casio的G-Shock與虛擬樂團Gorillaz再次攜手推出聯名腕表GA-2000GZ和GW-B5600GZ，此次以Gorillaz的專輯封面當作設計靈感。其中的GW-B5600GZ腕表則是呈現樂團最新專輯「THE NOW NOW」的概念，採用黑色表殼搭配專輯封面的亮藍色和粉紅點綴表帶，並於表帶扣環刻印「NOW」字樣來呼應。而表面依舊為同樣色系裝飾並印有Gorillaz字樣，同時具有LED背光Logo，開啟照明後會浮現專輯封面的NOW字體。GW-B5600GZ搭載藍牙連結功能和太陽能電力系統，使用者能透過專屬APP與手表連結，以自動校正時間，並輕鬆調整與設定手表各項功能。

而GA-2000GZ腕表以Gorillaz首張同名專輯封面的綠色迷彩為主題設計，利用黑色表殼與表盤搭配印滿綠色迷彩的表帶，並在表盤刻度、顯示盤等細節以綠色點綴，附上以雷射雕刻刻印迷彩線條的全黑可替換表帶，提供粉絲們低調的配戴選擇。此外GA-2000GZ腕表採用碳纖維核心防護構造，具備抗衝擊、輕量與耐用等特性，且配備防水200公尺、雙LED燈、世界時間功能。而且不論是GA-2000GZ還是GW-B5600GZ，都會隨著腕表附贈特製的收藏盒，讓歌迷能夠時刻的感受到最全面的樂團精神。

G-Shock與虛擬樂團Gorillaz再度攜手，把經典的唱片封面化作表身的設計...
G-Shock與虛擬樂團Gorillaz再度攜手，把經典的唱片封面化作表身的設計，還一次推出兩款截然不同的風格表款。圖／Casio提供
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G-Shock GW-B5600GZ腕表，具有LED背光Logo，開啟照明後會浮...
G-Shock GW-B5600GZ腕表，具有LED背光Logo，開啟照明後會浮現專輯封面的NOW字體。圖／Casio提供
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G-Shock GA-2000GZ腕表，採用碳纖維核心防護構造， 6,000元。...
G-Shock GA-2000GZ腕表，採用碳纖維核心防護構造， 6,000元。圖／Casio提供
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G-Shock GA-2000GZ腕表有著超亮LED照明。圖／Casio提供
G-Shock GA-2000GZ腕表有著超亮LED照明。圖／Casio提供
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G-Shock GW-B5600GZ腕表，呈現樂團最新專輯「THE NOW NO...
G-Shock GW-B5600GZ腕表，呈現樂團最新專輯「THE NOW NOW」的概念，6,500元。圖／Casio提供
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