G-Shock再度聯手街頭霸王 左右開弓把經典設計戴上手

2019-09-19 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



潮流腕錶品牌G-Shock過去曾經與虛擬樂團Gorillaz（街頭霸王）合作，打造了叫好又叫座的聯名腕表，今年雙品牌再度攜手，把經典的唱片封面化作表身的設計，還一次推出兩款截然不同的風格表款，就是要歌迷左右為難，結果甫在線上開賣，就立即完售。

Casio的G-Shock與虛擬樂團Gorillaz再次攜手推出聯名腕表GA-2000GZ和GW-B5600GZ，此次以Gorillaz的專輯封面當作設計靈感。其中的GW-B5600GZ腕表則是呈現樂團最新專輯「THE NOW NOW」的概念，採用黑色表殼搭配專輯封面的亮藍色和粉紅點綴表帶，並於表帶扣環刻印「NOW」字樣來呼應。而表面依舊為同樣色系裝飾並印有Gorillaz字樣，同時具有LED背光Logo，開啟照明後會浮現專輯封面的NOW字體。GW-B5600GZ搭載藍牙連結功能和太陽能電力系統，使用者能透過專屬APP與手表連結，以自動校正時間，並輕鬆調整與設定手表各項功能。