全家便利商店、Uber Eats聯手！ 日用品、零食也能外送

2019-09-19 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



根據經濟部最新餐飲營業額統計資料，台灣外送餐點商機超過237億元，全家便利商店繼去年率先同業於台北市推出店到宅服務之後，再宣布與Uber Eats 合作，擴大外送服務範圍至雙北市，主打「多元商品組合」、「彈性訂購時段」等兩大特色，9月25日起即可透過 Uber Eats App進入「全家專區」選購日用品、鮮食、咖啡飲品、餅乾零食等，全家便利商店也成為 Uber Eats平台首家入駐的零售業者。

根據凱度洞察報告指出，全台灣每4人即有1人使用過美食外送服務，其中每周至少使用一次的重度使用者以北部為主，因此Uber Eats「全家專區」第一階段可外送範圍鎖定雙北市，覆蓋率達雙北市9成區域（不含淡水、林口全區及內湖、蘆洲、新莊、五股等部分區域），尤其全家便利商店因具有24小時營業、密集據點的優勢，消費者從早上9點至凌晨1點皆可透過Uber Eats下單，不論早餐或消夜時段皆可滿足外送宅需求。

Uber Eats App「全家專區」精選商品約百項，每兩周變化一次組合，其中鮮食約30個品項，包括相當受歡迎的早午餐優惠組合、bb.q CHICKEN炸雞套餐、咖啡與甜點組合等人氣商品，以及天和鮮物現做便當－海藻豬豆豉燒小排便當、冰鹽熟成智利鮭魚排便當等特色餐點；一般商品約70個品項，除了零食、飲料之外，就連美妝品、盥洗用品等一般日用也在其中，每筆訂單服務費為60元，可透過現金、Apple Pay、信用卡付款。

為慶祝 Uber Eats「全家專區」正式上線，9月25日至9月30日每筆消費訂單滿90元，輸入「十城免運」優惠代碼即可享免運優惠。