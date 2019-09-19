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全家便利商店、Uber Eats聯手！ 日用品、零食也能外送

2019-09-19 15:44聯合報 記者陳立儀╱即時報導

根據經濟部最新餐飲營業額統計資料，台灣外送餐點商機超過237億元，全家便利商店繼去年率先同業於台北市推出店到宅服務之後，再宣布與Uber Eats 合作，擴大外送服務範圍至雙北市，主打「多元商品組合」、「彈性訂購時段」等兩大特色，9月25日起即可透過 Uber Eats App進入「全家專區」選購日用品、鮮食、咖啡飲品、餅乾零食等，全家便利商店也成為 Uber Eats平台首家入駐的零售業者。

根據凱度洞察報告指出，全台灣每4人即有1人使用過美食外送服務，其中每周至少使用一次的重度使用者以北部為主，因此Uber Eats「全家專區」第一階段可外送範圍鎖定雙北市，覆蓋率達雙北市9成區域（不含淡水、林口全區及內湖、蘆洲、新莊、五股等部分區域），尤其全家便利商店因具有24小時營業、密集據點的優勢，消費者從早上9點至凌晨1點皆可透過Uber Eats下單，不論早餐或消夜時段皆可滿足外送宅需求。

Uber Eats App「全家專區」精選商品約百項，每兩周變化一次組合，其中鮮食約30個品項，包括相當受歡迎的早午餐優惠組合、bb.q CHICKEN炸雞套餐、咖啡與甜點組合等人氣商品，以及天和鮮物現做便當－海藻豬豆豉燒小排便當、冰鹽熟成智利鮭魚排便當等特色餐點；一般商品約70個品項，除了零食、飲料之外，就連美妝品、盥洗用品等一般日用也在其中，每筆訂單服務費為60元，可透過現金、Apple Pay、信用卡付款。

為慶祝 Uber Eats「全家專區」正式上線，9月25日至9月30日每筆消費訂單滿90元，輸入「十城免運」優惠代碼即可享免運優惠。

全家便利商店表示，虛實購物場景交錯的O型全通路時代，如何在消費者有需求時提供服務為重要關鍵，去年在首階段測試中觀察到餐點類商品在早午餐、下午茶時段為需求高峰，化妝品、日用品等銷售也相當穩定，推斷其中部分為臨時性急用，部分則為計畫性的聰明消費，例如事先選購家庭號鮮奶2L，並指定特定時間送達。全家便利商店店到宅下一階段將串接會員服務，屆時只要使用全家會員App即可使用Uber Eats「全家專區」外送服務，同時將再持續導入各類即食商品。

Uber Eats科技化的點取餐流程可協助業者簡化勞務，訂單將即時傳送到店舖所配...
Uber Eats科技化的點取餐流程可協助業者簡化勞務，訂單將即時傳送到店舖所配置的平板電腦，幫助員工快速挑選商品。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店店到宅下一階段將串接會員服務，屆時只要使用全家會員App即可使用Ub...
全家便利商店店到宅下一階段將串接會員服務，屆時只要使用全家會員App即可使用Uber Eats「全家專區」外送。圖／全家便利商店提供
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Uber Eats「全家專區」鮮食約30個品項，包含早午餐促鮮食、bb.q CH...
Uber Eats「全家專區」鮮食約30個品項，包含早午餐促鮮食、bb.q CHICKEN炸雞套餐、天和鮮物現做便當、咖啡甜點組合等人氣商品。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店與Uber Eats 合作，擴大外送服務範圍至雙北市，9月25日起即...
全家便利商店與Uber Eats 合作，擴大外送服務範圍至雙北市，9月25日起即可透過 Uber Eats App進入「全家專區」選購日用品、鮮食、咖啡飲品、餅乾零食等。圖／全家便利商店提供
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Uber Eats「全家專區」鮮食約30個品項，包含早午餐促鮮食、bb.q CH...
Uber Eats「全家專區」鮮食約30個品項，包含早午餐促鮮食、bb.q CHICKEN炸雞套餐、天和鮮物現做便當、咖啡甜點組合等人氣商品。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店9月25日起與Uber Eats合作，成為Uber Eats平台首家...
全家便利商店9月25日起與Uber Eats合作，成為Uber Eats平台首家入駐的零售業者。圖／全家便利商店提供
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Uber便利商店北市美食外送

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