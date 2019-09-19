頭皮髒污更勝肌膚 每周兩次深層淨化幫髮肌打底

2019-09-19 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



面對充滿髒汙的環境，現代人的頭髮每天都暴露在危險之中，研究發現頭皮上的髒汙是空氣中的兩倍，主要構成頭髮纖維的蛋白質中有88%是角蛋白，非常容易受到髒汙影響，當髒汙微粒附著在頭髮纖維時，就很容易導致堆積在髮肌，即使每天洗頭也很難將髒汙徹底清除乾淨，同時也限制了護髮產品的吸收。

髮妝品牌HAIR RITUEL by Sisley在2019年9月隆重推出賦活重生深層潔淨髮精露，提出髮肌養護的全新觀念，作為洗髮前打底準備的第一步驟

，針對身體內在以及環境外在刺激，在洗髮前先進行深層淨化，讓髮肌維持在健康狀態，有助髮絲恢復強韌光澤感。

讓髮肌可以淨化的關鍵在於高嶺土成分，因為高嶺土最大的特色就是具有極高的吸收力，就像是一張吸油面紙一樣，能吸收分泌過剩的皮脂，清潔頭皮上的髒汙和殘留物，並且消除不好的氣味，讓頭皮恢復乾淨清潔狀態。

搭配爪哇萃取物改善頭皮油脂過剩的問題，不必再使用大量的洗髮精才能維持頭髮潔淨；香芹籽萃取物有助於淨化髮肌，減少刺激和髒汙滲透到髮肌當中。