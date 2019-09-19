比老爸還帥！木村光希一身白西裝 搶先逛寶格麗新包

2019-09-19 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



歷久不衰的經典包款向來是為整體造型加分的最佳夥伴，而寶格麗（BVLGARI）Serpenti系列正符合這樣的特質，方正精巧的外型配上標誌性的蛇頭裝飾，多年來擄獲不少女人心。近日，品牌在米蘭時裝周期間發表了2020春夏全新系列，以「叛逆時尚」（Glam Rebel）為設計主題，延續「利用珠寶工藝製作包款」的理念，為Serpenti系列和眾多包款換上新面貌。品牌大使木村光希也到場，以一身超有氣勢帥氣白西裝造型現身，搶先一睹眾多嶄新包款。

既然追求「叛逆時尚」，少不了強調外放、強烈的視覺效果。首先是金屬鍊帶變身裝飾細節，Serpenti Forever Chain Pavé以金屬精密織網構成寶格麗鑽石圖案，搭配光滑小牛皮邊框，全新推出黑色小牛皮肩背包與白色小牛皮手提肩背包；Serpenti同樣以菱形圖樣為主軸的Forever Graphic Chain Pavé，則是把4條金色鍊帶組合成金色絲帶，點綴黑色小牛皮幾何輪廓；而Serpenti Diamond Blast Whispy Chain，更以看似鑲嵌的手法把金屬鍊條當作勾勒紋路的主角，在皮革上形成宛如「金屬鍊條河流」的線條，細看充滿驚喜。

而寶石的變化也各有巧思，像是標誌性的蛇頭第一次使用了孔雀石打造、Serpenti Forever Gem也選擇鑲嵌六角鱗片形狀的縞瑪瑙飾釘與珍珠母貝貼花，用另一種方式為包包戴上珠寶。水晶珍珠魚皮、蟒蛇皮等珍稀皮革加入紫水晶營造鑽石光感，或是將皮革脫色後以UV印刷重製自然蜿蜒效果，再於中央部分塗覆白色顏料，打造鮮明層次。