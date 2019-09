米蘭時裝周/PRADA打頭陣 妮可基嫚驚喜現身

2019-09-19 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



2020春夏米蘭時裝周開跑!今年由PRADA打頭陣,依然選在品牌位於米蘭的藝術基金會(Fondazione Prada)展演最新系列。按慣例為PRADA操刀秀場裝置風格的AMO,本季選用了亮眼的黃、粉、藍等顏色,以幾何色塊磁磚打造出一個俏皮的空間,搭配透進建築物的自然光線散發純真感,也呼應了全新服裝系列的設計風格。除了壓軸驚喜現身的妮可基嫚,嘻哈歌手A$AP Rocky、《怪奇物語》莎蒂辛克、PRADA代言人蔡徐坤以及韓國女星李宣美SunMi、日本男星松田翔太與妻子秋元梢等人也都受邀到場。

喜歡透過服裝宣揚女權的Miuccia Prada,在2020春夏系列中探討純潔、直率、本能,傳達超越時尚的女性力量,強調「服裝的定義本為更多個人風格的呈現」。剪裁與材質更趨簡約,極具PRADA辨識度的圖騰、刺繡呈現繁複的復古風,大領片裙裝套裝在端莊中注入可愛搞怪的性格,薄透的針織衫搭貼身長裙俐落優雅更讓身材曲線畢露,輕盈的單色洋裝上也運用了亮片點綴,隨著動作更加閃耀奪目。還有繩索元素,也為此系列增添輕鬆度假感。

鞋款方面,可見到方頭粗跟鞋、編織皮革平底鞋、平底長靴、厚底涼鞋等。水桶包依舊很受歡迎,加上繩索細節更率性。其他手提、肩背包則是主打柔軟皮革圓弧外型。

而在PRADA秀場還有兩位特別來賓,就是知名導演魏斯安德森(Wes Anderson)與伴侶Juman Malouf,原來他們共同策劃了PRADA藝術基金會最新的展覽《IL SARCOFAGO DI SPITZMAUS E ALTRI TESORI》(棺中的鼩鼱木乃伊及其他寶藏)。這場展覽可以說是魏斯安德森的「選品秀」,打破主題限制框架,特別從維也納藝術史博物館(Kunsthistorisches Museum)的12個分類館藏、維也納自然史博物館的11個部門中,挑選出537件藝術品及展品展出。包括一副西元前四世紀的《鼩鼱棺木》、古羅馬統治時期埃及的繪畫作品《Mummy Portrait: Young Man with Short Beard》、Master of the Furies的象牙雕塑《Phoenix》等等,涵蓋繪畫、服裝、配件、雕塑品、化石、標本多種類型的物件。展場的色調與展品也相呼應,看得出魏斯安德森所帶入的個人電影美學風格。

《Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori》(棺中的鼩鼱木乃伊及其他寶藏) 展覽

展期:2019年9月20日至2020年1月13日