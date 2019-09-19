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米蘭時裝周／PRADA打頭陣 妮可基嫚驚喜現身

2019-09-19 08:21聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

2020春夏米蘭時裝周開跑！今年由PRADA打頭陣，依然選在品牌位於米蘭的藝術基金會（Fondazione Prada）展演最新系列。按慣例為PRADA操刀秀場裝置風格的AMO，本季選用了亮眼的黃、粉、藍等顏色，以幾何色塊磁磚打造出一個俏皮的空間，搭配透進建築物的自然光線散發純真感，也呼應了全新服裝系列的設計風格。除了壓軸驚喜現身的妮可基嫚，嘻哈歌手A$AP Rocky、《怪奇物語》莎蒂辛克、PRADA代言人蔡徐坤以及韓國女星李宣美SunMi、日本男星松田翔太與妻子秋元梢等人也都受邀到場。

喜歡透過服裝宣揚女權的Miuccia Prada，在2020春夏系列中探討純潔、直率、本能，傳達超越時尚的女性力量，強調「服裝的定義本為更多個人風格的呈現」。剪裁與材質更趨簡約，極具PRADA辨識度的圖騰、刺繡呈現繁複的復古風，大領片裙裝套裝在端莊中注入可愛搞怪的性格，薄透的針織衫搭貼身長裙俐落優雅更讓身材曲線畢露，輕盈的單色洋裝上也運用了亮片點綴，隨著動作更加閃耀奪目。還有繩索元素，也為此系列增添輕鬆度假感。

鞋款方面，可見到方頭粗跟鞋、編織皮革平底鞋、平底長靴、厚底涼鞋等。水桶包依舊很受歡迎，加上繩索細節更率性。其他手提、肩背包則是主打柔軟皮革圓弧外型。

而在PRADA秀場還有兩位特別來賓，就是知名導演魏斯安德森（Wes Anderson）與伴侶Juman Malouf，原來他們共同策劃了PRADA藝術基金會最新的展覽《IL SARCOFAGO DI SPITZMAUS E ALTRI TESORI》（棺中的鼩鼱木乃伊及其他寶藏）。這場展覽可以說是魏斯安德森的「選品秀」，打破主題限制框架，特別從維也納藝術史博物館（Kunsthistorisches Museum）的12個分類館藏、維也納自然史博物館的11個部門中，挑選出537件藝術品及展品展出。包括一副西元前四世紀的《鼩鼱棺木》、古羅馬統治時期埃及的繪畫作品《Mummy Portrait: Young Man with Short Beard》、Master of the Furies的象牙雕塑《Phoenix》等等，涵蓋繪畫、服裝、配件、雕塑品、化石、標本多種類型的物件。展場的色調與展品也相呼應，看得出魏斯安德森所帶入的個人電影美學風格。

《Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori》(棺中的鼩鼱木乃伊及其他寶藏) 展覽

展期：2019年9月20日至2020年1月13日

地點：米蘭PRADA藝術基金會（Fondazione Prada）

極具PRADA辨識度的圖騰、刺繡呈現繁複的復古風。圖／PRADA提供
極具PRADA辨識度的圖騰、刺繡呈現繁複的復古風。圖／PRADA提供
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(必用)導演魏斯安德森（前）與伴侶Juman Malouf共同策劃了PRADA藝...
(必用)導演魏斯安德森（前）與伴侶Juman Malouf共同策劃了PRADA藝術基金會最新的展覽《IL SARCOFAGO DI SPITZMAUS E ALTRI TESORI》。圖／PRADA提供
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妮可基嫚與安娜溫圖。圖／PRADA提供
妮可基嫚與安娜溫圖。圖／PRADA提供
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2020春夏系列探討純潔、直率、本能，傳達超越時尚的女性力量，強調「服裝的定義本...
2020春夏系列探討純潔、直率、本能，傳達超越時尚的女性力量，強調「服裝的定義本為更多個人風格的呈現」。圖／PRADA提供
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PRADA 2020春夏系列。圖／PRADA提供
PRADA 2020春夏系列。圖／PRADA提供
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剪裁與材質更趨簡約。圖／PRADA提供
剪裁與材質更趨簡約。圖／PRADA提供
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韓國女星李宣美SunMi。圖／PRADA提供
韓國女星李宣美SunMi。圖／PRADA提供
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剪裁與材質更趨簡約。圖／PRADA提供
剪裁與材質更趨簡約。圖／PRADA提供
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PRADA代言人蔡徐坤。圖／PRADA提供
PRADA代言人蔡徐坤。圖／PRADA提供
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2020春夏米蘭時裝周開跑！今年由PRADA打頭陣，依然選在品牌位於米蘭的藝術基...
2020春夏米蘭時裝周開跑！今年由PRADA打頭陣，依然選在品牌位於米蘭的藝術基金會（Fondazione Prada）展演最新系列。圖／PRADA提供
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2020春夏系列探討純潔、直率、本能，傳達超越時尚的女性力量，強調「服裝的定義本...
2020春夏系列探討純潔、直率、本能，傳達超越時尚的女性力量，強調「服裝的定義本為更多個人風格的呈現」。圖／PRADA提供
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大領片裙裝套裝在端莊中注入可愛搞怪的性格。圖／PRADA提供
大領片裙裝套裝在端莊中注入可愛搞怪的性格。圖／PRADA提供
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PRADA米蘭維也納

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