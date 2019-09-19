全聯2020年底全門市上架現烤阪急麵包

2019-09-19 02:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



台灣超市龍頭全聯福利中心大規模進軍現烤麵包市場，明年底全台千家全聯門市都將販售現烤全聯阪急麵包，台灣消費者只要花30元即可嘗到以日本高品質冷凍麵糰製、口感貼近手工麵包且多樣化口味的平價美味麵包。

近年來全聯積極耕耘烘焙市場，先是於去年收購「白木屋」，接著在今年2月宣布與日本H2O集團合資成立「全聯阪急麵包公司」，引進阪急Bakery冷凍麵糰和烘焙技術，而隨著今年11月白木屋廠準備稼動再跟進日本阪急麵包工廠添購新設備，前後總計約15億元的投資，目標明年底全台千家全聯門市都上架全聯阪急麵包，挑戰2020年成為全台最大現烤烘焙通路的「麵包王」。

全聯積極進軍麵包市場，不單只是看好台灣烘焙市場一年高達台幣600億元的商機，同時也是滿足現今顧客一次購足的便利性及更多需求，以及看好以烘焙做為超市差異化的策略發展。

全聯營運長蔡篤昌親率全聯經營團隊主管參訪日本大阪的阪急麵包工廠時表示，現烤麵包新鮮及每日更換的特性，有機會吸引顧客增加到店消費的意願頻次，可說是超市的「帶路貨」。而為了在競爭激烈的台灣現烤烘焙市場做出亮點，全聯投資廠房與設備，也派烘焙小組到日本受訓，透過阪急麵包的技術，讓全聯麵包的產品線更加完整，在規模化的同時也能保有中小型麵包店的變化彈性。

記者實地跟訪日本最大冷凍麵團廠阪急麵包工廠時發現，工廠的衛生把關相當嚴謹，目前廠內規畫有四條產線，用來生產可填塞內餡與丹麥千層的兩種麵團，平均日產能28萬顆至50萬顆，除了冷凍麵團區，還有手工麵包區。

全聯副總賴淑子表示，未來全聯阪急麵包工廠則是規劃了兩條生產線，除了沿用日本阪急麵包工廠自法國進口的4台旋轉攪拌機，還有比日本工廠更新一代的餡料麵包（AD LINE）、千層麵包（HM LINE）等全自動冷凍麵團產線，可因應台灣顧客喜好做出金牛角等更多變化的麵團，以及冷凍庫、阪急洗烤盤機等。等到11月白木屋廠稼動後，結合日本阪急麵包的技術，即可在台灣工廠製作冷凍麵團，後續配送到烤焙廠、代烤廠烘烤後再送至全聯的門市。至於冷凍麵團的關鍵原料在於「小麥粉」及「油脂」，全聯使用與日本阪急麵包相同原料，堅持維持與日本相同口感，但其他副材料則是使用台灣在地食材，如使用老鷹紅豆做成內餡的紅豆麵包。

截至今年9月底，全台全聯已有130家門市販售全聯阪急麵包，單家單日現烤麵包的銷量約250個，品項數自20至45款不等。蔡篤昌表示，未來阪急麵包品項將持續增加，日本約略六成的品項都會引進，而日產能約為25萬顆冷凍麵團，目前全聯阪急麵包已研發超過100款麵包。