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Kitty、蛋黃哥相伴入眠！日本首間「三麗鷗主題酒店」　8種角色滿足粉絲心

2019-09-18 23:34聯合報 記者陳睿中╱即時報導

集結Hello Kitty蛋黃哥、布丁狗等超人氣角色，日本第一間三麗鷗主題酒店「Hotel Okinawa with Sanrio Characters」（ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ）日前已經於沖繩正式開幕。酒店內共有66間主題套房，各自有不同對應的明星角色，非常適合粉絲入住圓夢。

鄰近牧志車站的Hotel Okinawa with Sanrio Characters，乃是日本第一間完全以三麗鷗家族角色為主題所設計的酒店，酒店外觀牆面就可看見巨大的角色彩繪，帶來滿滿的夢幻感。

整間酒店共有10層樓，合計66間房。除了代表性的Hello Kitty、蛋黃哥之外，還有布丁狗、酷企鵝、大耳狗、美樂蒂、帕洽狗、雙子星等不同的角色，並有彩繪、沖繩、單寧等不同的設計主題風格，均是採一房一角色的設計。以Hello Kitty主題房為例，就有適合2人、2大1小，或是4人的房型，各房型的彩繪主題也有所不同，訂房時即可決定自己喜愛的明星主題與房型。

相較於過去星級飯店所打造的聯名房型，Hotel Okinawa with Sanrio Characters乃是全棟依三麗鷗主題所打造的三星級酒店，更適合親子同遊。除了門口設有Hello Kitty迎賓機器人外，還規劃有三麗鷗週邊商品商店，徹底滿足粉絲心。

大耳狗主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
大耳狗主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
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美樂蒂主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
美樂蒂主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
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雙子星主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
雙子星主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
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Hello Kitty主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官...
Hello Kitty主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
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蛋黃哥主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
蛋黃哥主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
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酷企鵝主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
酷企鵝主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
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Hello Kitty主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官...
Hello Kitty主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
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帕洽狗主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
帕洽狗主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
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布丁狗主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
布丁狗主題房。圖／取自ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ官網
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Hello Kitty蛋黃哥

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