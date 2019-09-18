Kitty、蛋黃哥相伴入眠！日本首間「三麗鷗主題酒店」 8種角色滿足粉絲心

2019-09-18 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



集結Hello Kitty、蛋黃哥、布丁狗等超人氣角色，日本第一間三麗鷗主題酒店「Hotel Okinawa with Sanrio Characters」（ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ）日前已經於沖繩正式開幕。酒店內共有66間主題套房，各自有不同對應的明星角色，非常適合粉絲入住圓夢。

鄰近牧志車站的Hotel Okinawa with Sanrio Characters，乃是日本第一間完全以三麗鷗家族角色為主題所設計的酒店，酒店外觀牆面就可看見巨大的角色彩繪，帶來滿滿的夢幻感。

整間酒店共有10層樓，合計66間房。除了代表性的Hello Kitty、蛋黃哥之外，還有布丁狗、酷企鵝、大耳狗、美樂蒂、帕洽狗、雙子星等不同的角色，並有彩繪、沖繩、單寧等不同的設計主題風格，均是採一房一角色的設計。以Hello Kitty主題房為例，就有適合2人、2大1小，或是4人的房型，各房型的彩繪主題也有所不同，訂房時即可決定自己喜愛的明星主題與房型。