快筆記！ 台北這7家Pizza餐廳獲選全球旅游網站推薦

2019-09-18 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



現代人越來越「懂吃」，不但激勵了餐廳業者努力端出好菜，各式美食評比、指南也成為饕客們「覓食」的指標。這次，全球旅游網站Big Seven Travel就推薦了7間「台北最佳Pizza 餐廳」，讓造訪台北的旅客也能根據這份名單，在最短時間内品嘗到不同風味的正統義大利美食。Pizza起源於義大利，之後傳遞到世界各個角落，全球旅游網站推薦的這7間Pizza餐廳，除了皆擁有完美的虎斑外圍金邊餅皮，Pizza 製作方法也從簡單調味到古味柴燒爐烤應有盡有。

1.Cura Pizza

投身南義拿波里Pizza產業多年的型男主廚，以簡單經典的調味，做出融入社區的世界級Pizza。

2.Zoca Pizzeria

台灣女婿的義大利籍主厨，除了薄皮的香脆Pizza，也不能錯過水果糖漬巧克力等義大利甜點。

3.Gusto Pizza

小而美的義大利Pizza店，不少懷念國外口味人士的聚集地點。大片薄皮Pizza，兩人吃一份也可以滿足的高CP值。

4.Maryjane Pizza

擁有15年品牌歷史的熟悉口味，與國外披薩大師Joe Pozzuoli交流，結合南義以及紐約風格的薄皮特色Pizza。

5.Pizzeria Oggi

拿波里Pizza愛好者一定知道的老品牌，有拿波里認證Pizza證書以及義大利進口窯爐的正統風味。

6.Antico Forno

除了Pizza之外，多種類的餐酒也是其一大特色，外國籍的領班將帶領顧客進入義大利的美食文化世界。

7.BANCO Pizza

使用義大利進口三代手工窯爐，龍眼木荔枝木柴燒，400 度高溫、90 秒速烤，烤出金黃虎斑餅皮。從經典比賽冠軍產品「水牛莫札瑞拉瑪格麗特Pizza」，到道地豪華米其林主廚監製「羅馬義大利烤豬Pizza」，是擁有多樣的高CP值的義大利白酒餐酒舘。