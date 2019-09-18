不需要500元押金！新版西瓜卡「Welcome Suica」 玩東京更方便

2019-09-18 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



為增加訪日的外國觀光客的便利性，東日本旅客鐵道有限公司（JR東日本）自今年9月開始販售新型IC卡「Welcome Suica」，不僅不需要支付押金、不需要申請退還手續，也可搭乘鐵路、巴士，或是用來支付購物費用。

被台灣旅客俗稱「西瓜卡」的Suica，類似台灣悠遊卡的功能，可透過加值重複使用，一直是日本自助旅行玩家造訪關東地區常使用的交通票券。新型態的Welcome Suica，以日本國旗代表的日出印象作為視覺主軸，並加入白色櫻花圖樣，具有十足的日本特色。

Welcome Suica共有1張1,000日圓、2,000日圓、3,000日圓、4,000日圓、5,000日圓、10,000日圓的不同價位可供選擇。因為不需要先付500日圓的押金，所以也不需要在回國的時候申請退還手續。除了可以在Suica和PASMO區間以及日本全國相互利用之區域內搭乘鐵路、巴士等，還能用來支付店鋪、計程車或觀光設施的費用。卡片使用期限為購入後28天內，無法退還加值餘額。