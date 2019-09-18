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韓國9月27日就能賞楓紅 還有「粉紅亂子草」夢幻花海可看

2019-09-18 22:22聯合報 記者陳睿中╱即時報導

大邱頭流公園的聖堂池。圖／大邱駐台觀光推廣辦事處提供
大邱頭流公園的聖堂池。圖／大邱駐台觀光推廣辦事處提供
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今年有意去韓國賞紅葉的旅客注意囉！2019韓國各地的楓紅預測時期已經出爐，雪嶽山自9月27日開始轉紅，中部與南部地區則於10月中旬輪番接力，旅客也可透過近年航空公司開航的新航點，探索不同地區的楓紅美景。

根據韓國觀光公社的預測資料顯示，中部地區約於10月14日至10月17日轉紅，智異山與南部地區約於10月11日至10月20日左右進入楓紅時期，旅客均可安排適合的時段造訪。

若從旅客最熟悉的仁川國際機場、金浦國際機場入境，漢江以北可前往深受首都圈居民喜愛的自然休息處「北漢山」，沿著北漢山城的登山小路散步，可沉醉在靜謐的秋日美景。而漢江以南，則可選擇在首爾大學邊、以多個登山路線及美麗岩石而聞名的「冠岳山」欣賞紅葉。

旅客也可透過地鐵延伸至仁川、京畿道追楓。「仁川大公園」裡有一條楓葉大道，能夠拍出綿延不絕的楓葉絕景，吸引各地的攝影好手們到此拍攝。京畿道的南漢山城、水原華城，也都是適合賞楓的世界文化遺產。「南漢山城」歷史悠久，登上城內的最高峰日長山，可將週邊景色盡收眼底。位於水原市內的「水原華城」，則是依照周邊地形築城，展現出特殊美感。

若往韓國的東南方走，可選擇從金海國際機場進入韓國第二大城市釜山。建於西元678年的「梵魚寺」，除了秋季欣賞楓紅，也能夠體驗寺院修行者日常的寺院文化體驗。而若是選擇大邱，則可前往位於市區的「頭流公園」，公園內的聖堂池每到秋天，水面映著楓葉，別有一番風情，另外，也可搭乘「八公山纜車」欣賞八公山山間楓紅的壯麗。

韓國的度假勝地濟州島有蔚藍的大海，在秋天可配上「漢拏山」的楓紅美景，濟州各處也種植了粉黛亂子草，為秋天帶來一抹粉紅。此外，近來甫開航的清州、務安國際機場亦能感受賞紅葉的樂趣。清州的「青南台」原為總統別墅，在2003年開始對外開放，是清州著名的賞楓名所，每年秋季還會舉辦菊花慶典；若抵達機場為務安，除了可品嘗南道美食之外，在入秋之際還可以到光州廣域市搭乘「無等山單軌列車」，享受不同以往的賞楓體驗。

大邱 八公山 。圖／大邱駐台觀光推廣辦事處提供
大邱 八公山 。圖／大邱駐台觀光推廣辦事處提供
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釜山梵魚寺 。圖／韓國觀光公社提供
釜山梵魚寺 。圖／韓國觀光公社提供
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濟州粉紅亂子草。圖／濟州觀光公社提供
濟州粉紅亂子草。圖／濟州觀光公社提供
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