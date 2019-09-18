伯爵燦金綠洲頂級珠寶 逾150億奢華璀璨曼谷

2019-09-18 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



繼七月初於巴黎首度公開亮相後，瑞士頂級精品品牌伯爵（Piaget）最新力作《Golden Oasis 燦金綠洲》全系列共189件、總價逾150億元的頂級珠寶作品，於9月18日起在泰國曼谷展出，是為世界巡迴的首站。《Golden Oasis 燦金綠洲》全系列珠寶的設計環繞沙漠中最為珍貴的生命泉源 -- 綠洲，以金屬線條和色澤濃郁的繽紛寶石，捕捉暗夜至朝晨生動的光影變化，是品牌對大自然的奢華禮讚。系列珠寶也將於11月巡展至台北。

《Golden Oasis 燦金綠洲》頂級珠寶系列，以所描繪的自然景致分為三大子主題。其中最高單價的作品，為定價1億1,300萬元的Secret Oasis長項鍊，中央鑲嵌枕形切割哥倫比亞祖母綠重達22.06克拉。長項鍊上綴滿祖母綠串珠，裝飾品牌經典的設計元素棕櫚葉，白K金葉莖根根分明、立體浮動，交錯鑲嵌長梯型和原型美鑽，呈現幽靜夜色下沙漠植物的的靜謐感。

包括Secret Oasis的棕櫚葉在內，沙漠中的奇花異草及其所代表的豐富生命力，都歸納於「Native Bloom 原生之花」主題之下，全系列除了以白K金暗喻夜光映照的寧靜氛圍，所使用的祖母綠寶石也都全部在哥倫比亞，色澤濃郁。唯一採用尚比亞祖母綠的戒指，則巧用其綠中帶藍的特性，呈現人王冠龍舌蘭的特色。

「Play of Lights光之嬉戲」以珠寶描繪從日出到日落白日的光影變化，其中所有用來描繪朝陽的黃鑽都是豔彩（Fancy Vivid）等級以上，品質夠，因此伯爵捨棄一般以黃K金鑲嵌讓寶石看起來更色濃的小技巧，全部以白K金呈現寶石原本樣貌。而日落則以紅寶石、尖晶石、粉紅剛玉等紅色系的寶石呈現，沙漠中罕見的異相「日虹」也成為創作靈感之一。