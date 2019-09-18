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伯爵燦金綠洲頂級珠寶 逾150億奢華璀璨曼谷

2019-09-18 20:28聯合報 記者孫曼╱即時報導

繼七月初於巴黎首度公開亮相後，瑞士頂級精品品牌伯爵（Piaget）最新力作《Golden Oasis 燦金綠洲》全系列共189件、總價逾150億元的頂級珠寶作品，於9月18日起在泰國曼谷展出，是為世界巡迴的首站。《Golden Oasis 燦金綠洲》全系列珠寶的設計環繞沙漠中最為珍貴的生命泉源 -- 綠洲，以金屬線條和色澤濃郁的繽紛寶石，捕捉暗夜至朝晨生動的光影變化，是品牌對大自然的奢華禮讚。系列珠寶也將於11月巡展至台北。

《Golden Oasis 燦金綠洲》頂級珠寶系列，以所描繪的自然景致分為三大子主題。其中最高單價的作品，為定價1億1,300萬元的Secret Oasis長項鍊，中央鑲嵌枕形切割哥倫比亞祖母綠重達22.06克拉。長項鍊上綴滿祖母綠串珠，裝飾品牌經典的設計元素棕櫚葉，白K金葉莖根根分明、立體浮動，交錯鑲嵌長梯型和原型美鑽，呈現幽靜夜色下沙漠植物的的靜謐感。

包括Secret Oasis的棕櫚葉在內，沙漠中的奇花異草及其所代表的豐富生命力，都歸納於「Native Bloom 原生之花」主題之下，全系列除了以白K金暗喻夜光映照的寧靜氛圍，所使用的祖母綠寶石也都全部在哥倫比亞，色澤濃郁。唯一採用尚比亞祖母綠的戒指，則巧用其綠中帶藍的特性，呈現人王冠龍舌蘭的特色。

「Play of Lights光之嬉戲」以珠寶描繪從日出到日落白日的光影變化，其中所有用來描繪朝陽的黃鑽都是豔彩（Fancy Vivid）等級以上，品質夠，因此伯爵捨棄一般以黃K金鑲嵌讓寶石看起來更色濃的小技巧，全部以白K金呈現寶石原本樣貌。而日落則以紅寶石、尖晶石、粉紅剛玉等紅色系的寶石呈現，沙漠中罕見的異相「日虹」也成為創作靈感之一。

「Desert Minerals漠地之泉」主題聚焦於沙漠中最珍貴的水，以此詠嘆原始生命的純粹。亮點作品為湛藍瀑布項鍊（Blue Waterfall Necklace），鑲嵌主石14.61克拉枕形切割藍寶石來自馬達加斯加，呈現剔透的矢車菊藍，是閱「石」無數的伯爵寶石大師讚譽為「一生所見之最」。此主題也善用伯爵較少採用的珍珠作為素材，描繪沙漠中蜿蜒的河流及在陽光下散發的美麗光暈。

伯爵金燦綠洲系列頂級珠寶所使用的祖母綠均來自哥倫比亞。記者孫曼／攝影
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描繪人王冠龍舌蘭的鑽戒巧妙採用產自尚比亞的祖母綠綠中帶藍的特質。記者孫曼／攝影
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伯爵金燦綠洲系列頂級珠寶於曼谷展出。記者孫曼／攝影
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模特兒演繹伯爵金燦綠洲系列頂級珠寶中單價最高的Secret Oasis祖母綠項鍊...
模特兒演繹伯爵金燦綠洲系列頂級珠寶中單價最高的Secret Oasis祖母綠項鍊。記者孫曼／攝影
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伯爵「Play of Lights 光之嬉戲」以紅寶石、尖晶石、粉紅剛玉等紅色系...
伯爵「Play of Lights 光之嬉戲」以紅寶石、尖晶石、粉紅剛玉等紅色系的寶石描繪沙漠中罕見的異相「日虹」。記者孫曼／攝影
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伯爵金燦綠洲系列頂級珠寶「極致魅惑」錳鋁榴石頂級珠寶珍珠項鍊，595萬元。ㄒ
伯爵金燦綠洲系列頂級珠寶「極致魅惑」錳鋁榴石頂級珠寶珍珠項鍊，595萬元。ㄒ
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模特兒演繹伯爵金燦綠洲系列頂級珠寶中單價最高的Secret Oasis祖母綠項鍊...
模特兒演繹伯爵金燦綠洲系列頂級珠寶中單價最高的Secret Oasis祖母綠項鍊。記者孫曼／攝影
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伯爵金燦綠洲系列頂級珠寶「蔚藍瀑布」藍寶石頂級珠寶鑽石墜鍊，鑲嵌罕見的矢車菊藍主...
伯爵金燦綠洲系列頂級珠寶「蔚藍瀑布」藍寶石頂級珠寶鑽石墜鍊，鑲嵌罕見的矢車菊藍主石，3,190萬元。圖／伯爵提供
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