消除甲醛還能恆溫！Dyson Pure Cryptomic空氣清淨機新登場

2019-09-18 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



你知道居家環境有多少潛在的空氣污染嗎？像是壓製木家具、防皺布料、新地板黏著劑可能會釋放甲醛，植物、烹飪、家用暖氣設備、寵物都會產生顆粒物，還有清潔劑、指甲油、香氛蠟燭等所釋放的揮發性有機化合物（VOCs）等。Dyson戴森全新推出的Dyson Pure Cool Cryptomic TP06二合一涼風智慧空氣清淨機、Dyson Pure Hot＋Cool Cryptomic HP06三合一涼暖智慧空氣清淨機，具備革命性Dyson Cryptomic分解甲醛科技，持續消除甲醛並將有害甲醛分子分解成微量的水氣與二氧化碳。

根據Dyson的研究顯示，台灣60％以上的消費者都知道煙霧會造成污染，但卻只有不到30％的人知道建築材料或家具中的有毒物質也是空氣污染的來源，包括木夾板、防腐劑和清潔劑、地毯、抗皺布料、化妝品、油漆、亮光漆等都會釋放甲醛。甲醛比PM0.1小500倍，是一種極難捕捉的物質，自2016年以來Dyson的化學家團隊一直在尋找各種方法，嘗試解決這問題。

Dyson Pure Cool Cryptomic TP06二合一涼風智慧空氣清淨機、Dyson Pure Hot＋Cool Cryptomic HP06三合一涼暖智慧空氣清淨機會自動監測室內空氣污染和啓動風扇，去除99.95％小至PM 0.1的超微粒並消除甲醛，並配備專利Air Multiplier技術與350˚環繞功能，每秒吹送290升的清淨空氣送至房間的各個角落；另有獨特的擴散模式，即使冬季使用也不怕吹到冷風，恆溫控制技術可使房間自動保持在目標溫度，達到目標溫度後機器將自動停止加熱空氣，以便節省能源。