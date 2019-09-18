肌膚之鑰滿額贈超強 免費送「三宅一生」品牌包

2019-09-18 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



一年一度的百貨周年慶即將開打，美妝品牌為周年慶要讓大家買得超值，買到划算。今年肌膚之鑰Clé de Peau Beauté，除了端出頂級保養品的特惠組外，最迷人就是滿額贈，居然端出三宅一生的包包作為滿額贈品，讓貴婦們手超癢，想狂買啦！

肌膚之鑰今年才上市不久的精萃光采激光晶露—激光瓶，已經成為品牌的重量級商品，周年慶也推出特惠組，經典的明星商品精質乳霜，更是得趁著周年慶下手，奢華滿額禮的特惠組合更厲害。平常買不下手的頂級保養品，搭配周年慶活動，妳還等什麼？

全台統一特惠組是買肌膚之鑰精萃光采激光晶露50ml正貨，送精質乳霜 5ml，售價8,500元。另一組「精質逆齡經典組」，買明星商品精質乳霜30ml正貨，就送精質乳霜5ml、精萃光采激光晶露7ml、塑妍逆齡眼霜2ml、光采美人袋，特價17,500元；最值得入手的「光采三品經典組」，買精萃光采系列保濕露（任一）、防護精華乳／霜（任一）、修護精華乳／霜（任一），送光采潔膚皂20ml、精萃光采激光晶露7ml、精萃光采保濕露30ml、抗皺逆齡菁萃1.5ml、新生緊緻水精華30ml、激光鑽白精萃EX 6ml、化妝棉14片，特惠價12,600元。

9月才推出的新品也有特惠組，幫助女人逆齡與抗皺，必買「抗皺逆齡組」，買抗皺逆齡菁萃20ml正貨，送塑妍逆引菁萃10ml，售價9,100元，眼睛當然也不能錯過保養，暢銷熱賣的「逆齡亮眼組」買塑妍逆齡眼霜15ml，送精質乳霜 5ml，售價8,400元。

滿額贈是肌膚之鑰最強的秘密武器，消費滿35,000元，送芬蘭居家精品品牌Iittala，與日本三宅一生聯名打造背袋，顏色太美讓人超想買，或是可選「創•極致密集修護保養禮」；消費滿22,000元送NARUMI 里花曆五客圓盤組，或「全方位精質保養禮」。