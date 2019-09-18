哈根達斯「大人味」 義式布朗尼瑪奇朵、日式焙茶拿鐵上市

2019-09-18 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



冰淇淋品牌Häagen-Dazs哈根達斯首度推出職人嚴選系列冰淇淋，打造全新「義式布朗尼瑪奇朵」與「日式焙茶拿鐵」兩款冰淇淋口味，並將冰淇淋與飲品創意結合，於全台門市推出「布朗尼拿鐵」與「焙茶拿鐵」佐雙球冰淇淋布里歐許，以及「黑領結」冰淇淋調酒，匯聚多層次不同風味，讓今年秋季品嚐苦甜交織、層次豐富的「慢焙大人味」。

哈根達斯「義式布朗尼瑪其朵」冰淇淋，選用巴西優質咖啡豆萃取出的義式濃縮咖啡，搭配巧克力布朗尼碎塊，再與經典咖啡冰淇淋融合創造全新口感；「日式焙茶拿鐵」冰淇淋則精選由職人以時慢烘的日本鹿兒島綠茶嫩葉，並透過細火慢焙的手法釋放層次香氣，融合香醇牛奶，讓濃韻茶香與溫潤奶香達到平衡。

此外，結合新口味與門市特色飲品打造的「布朗尼拿鐵」與「焙茶拿鐵」，兩款飲品結合盤餐組合同步登場，搭配經典風味雙球冰淇淋，夾入布里歐許麵包中，在秋日午茶時刻享受多層次風味。9/20-9/30期間，兩款新品調飲盤餐於敦南、美麗華、板橋大遠百旗艦店搶先推出嘗鮮價，三間旗艦店每日各提供20份半價優惠，10/1起，搭配首次在台推出的「大人限定款冰淇淋調酒-黑領結」共三款創意餐飲系列，將於全台內用門市正式上市。

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