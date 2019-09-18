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全台首家「角落小夥伴」專賣店來囉！ 9月21日進駐板橋車站

2019-09-18 18:47聯合報 記者江佩君╱即時報導

由San-X所創造出的擬人角色「角落小夥伴」具有高人氣，在日本有許多周邊商品。圖...
由San-X所創造出的擬人角色「角落小夥伴」具有高人氣，在日本有許多周邊商品。圖／摘自すみっコぐらしSAN-X
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風靡日本、台灣，可以說是小學生界「天團」代表的「角落小夥伴」（又名：角落生物），全台第一家專賣角落小夥伴的店鋪將於9/21進駐Global Mall板橋車站一樓，各式喜歡躲在角落的超萌小夥伴們，準備要來療癒大小朋友的心。

「角落小夥伴」，是由日本企業San-X所創造出的擬人角色，其設定為喜歡躲在角落周圍。推出後從日本紅到台灣、香港等地，若說現在台灣小學生界最時髦的文具配件，肯定非「角落小夥伴」莫屬。

全台第一家專賣角落小夥伴的店鋪即將在9/21於Global Mall板橋車站開幕，可以同步買到各式「角落小夥伴」呆萌可愛的各式商品。現場集結上千品項商品，從各式玩偶、文具筆袋，到隨身小物，像是小包包、手機掛繩到馬克杯等，還有超應景的萬聖節限定商品，準備讓粉絲買得過癮。

為何「角落小夥伴」默默爆紅？有此一說，其中的角色設定和日本人的性格有關。「角落小夥伴」裡面角色多為害羞、不張揚的個性，只有角落才能讓他們感覺到安心。而日本人也是個喜愛坐在角落，擁有不想太過顯眼，不愛張揚的民族性。但另一個讓人著迷的故事設定，「角落小夥伴」裡頭的角色，並非人生勝利組，都是不屬於自己的組織的「邊緣人」，透過這些躲在角落的可愛生物，療癒著現代人孤獨、落寞的心。

角落小夥伴海底世界水母屋，675元。圖／Global Mall提供
角落小夥伴海底世界水母屋，675元。圖／Global Mall提供
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角落小夥伴海底世界恐龍大公仔，1,960元。圖／Global Mall提供
角落小夥伴海底世界恐龍大公仔，1,960元。圖／Global Mall提供
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角落小夥伴海底世界白熊大公仔，1,960元。圖／Global Mall提供
角落小夥伴海底世界白熊大公仔，1,960元。圖／Global Mall提供
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由San-X所創造出的擬人角色「角落小夥伴」具有高人氣，在日本有許多周邊商品。圖...
由San-X所創造出的擬人角色「角落小夥伴」具有高人氣，在日本有許多周邊商品。圖／摘自すみっコぐらしSAN-X
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角落小夥伴萬聖節小公仔，單個535元。圖／Global Mall提供
角落小夥伴萬聖節小公仔，單個535元。圖／Global Mall提供
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角落小夥伴烘焙師長抱枕，1,570元。圖／Global Mall提供
角落小夥伴烘焙師長抱枕，1,570元。圖／Global Mall提供
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角落小夥伴伸縮車票夾，785元。圖／Global Mall提供
角落小夥伴伸縮車票夾，785元。圖／Global Mall提供
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角落小夥伴烘焙師貓咪掛繩，690元。圖／Global Mall提供
角落小夥伴烘焙師貓咪掛繩，690元。圖／Global Mall提供
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