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特力屋「夏出清」3～5折起 Ecovacs掃地機器人限量2折

2019-09-18 18:45聯合報 記者陳立儀╱即時報導

進入換季時節，特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，燈具、家具、收納、衛浴用品等最低5折起，寢具系列更下殺3折起，更有精選指定家電、工具、DIY材料包及收納好物同樣祭出破盤價，其中居家修繕必備的Stanley工具套組42折特價599元，美型日系掃地機器人Ecovacs DM88罕見下殺2折特價4,990元、限量200台，換季收納利器日本IRIS四層收納櫃45折特價1,688元就可入手。

特力屋夏出清家具最低51折起，可一物多用的折疊收納凳系列同步推出6折起優惠，最低只要299元就能入手，指定款戶外家具下殺至4折；各式造型燈具也限時出清中，指定款半吸頂燈原價1,490元起、特價799元起，指定款檯燈原價1,299元起、特價799元起。

台灣夏秋之際氣溫高低起伏不定，特力屋夏出清推出多款寢具最低3折起，滿足換季期間需求，囤貨明年用也值得，包括純棉床包被套組系列原價1,980元起、特價590元起；接觸涼感冰涼絲平式保潔墊原價1,080元起、特價399元起；竹間涼感、經典碳化、日本技術涼感、酷冰、冰珠、花漾、雅沁、節沁冷凝系列等指定款夏季品5折起。

此外，憑特力屋當日不限金額消費發票，即可以超優價格換購居家好物，像是304不銹鋼密封保鮮盒提袋組原價499元、特價299元，限量1,000組；BRITA馬拉利壺藍色3.5L（含新升級濾芯1入）原價1,350元、特價799元，限量1,000組；軟式珪藻土吸水地墊40 X 60cm原價699元，特價399元、任選兩件699元，限量1,000組。

特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，Ecovacs地面清潔機器人DM88...
特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，Ecovacs地面清潔機器人DM88原價25,800元、2折特價4,990元，限量200台。圖／特力屋提供
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特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，指定款戶外家具下殺4折。圖／特力屋提...
特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，指定款戶外家具下殺4折。圖／特力屋提供
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特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，日本IRIS米色天板鈕扣四層收納櫃原...
特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，日本IRIS米色天板鈕扣四層收納櫃原價3,790元、45折特價1,688元。圖／特力屋提供
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特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，指定款半吸頂燈75折起。圖／特力屋提...
特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，指定款半吸頂燈75折起。圖／特力屋提供
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特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，憑當日不限金額消費發票即可以超優價格...
特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，憑當日不限金額消費發票即可以超優價格換購居家好物，304不銹鋼密封保鮮盒提袋組原價499元、特價299元，限量1,000組。圖／特力屋提供
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特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，Plicosa松本實木豎背椅2入原價...
特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，Plicosa松本實木豎背椅2入原價2,390元、51折特價1,199元，限量400組。圖／特力屋提供
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特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，純棉床包被套組系列3折起。圖／特力屋...
特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，純棉床包被套組系列3折起。圖／特力屋提供
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特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，Stanley家用工具套裝47件組原...
特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，Stanley家用工具套裝47件組原價1,450元、42折特價599元。圖／特力屋提供
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