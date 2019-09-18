特力屋「夏出清」3～5折起 Ecovacs掃地機器人限量2折

2019-09-18 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



進入換季時節，特力屋9月19日至10月8日推出夏出清優惠，燈具、家具、收納、衛浴用品等最低5折起，寢具系列更下殺3折起，更有精選指定家電、工具、DIY材料包及收納好物同樣祭出破盤價，其中居家修繕必備的Stanley工具套組42折特價599元，美型日系掃地機器人Ecovacs DM88罕見下殺2折特價4,990元、限量200台，換季收納利器日本IRIS四層收納櫃45折特價1,688元就可入手。

特力屋夏出清家具最低51折起，可一物多用的折疊收納凳系列同步推出6折起優惠，最低只要299元就能入手，指定款戶外家具下殺至4折；各式造型燈具也限時出清中，指定款半吸頂燈原價1,490元起、特價799元起，指定款檯燈原價1,299元起、特價799元起。

台灣夏秋之際氣溫高低起伏不定，特力屋夏出清推出多款寢具最低3折起，滿足換季期間需求，囤貨明年用也值得，包括純棉床包被套組系列原價1,980元起、特價590元起；接觸涼感冰涼絲平式保潔墊原價1,080元起、特價399元起；竹間涼感、經典碳化、日本技術涼感、酷冰、冰珠、花漾、雅沁、節沁冷凝系列等指定款夏季品5折起。