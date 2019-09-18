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台灣人需要長照安排假嗎？勞動部明年3月公布調查結果

2019-09-18 18:44聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

台灣已邁入高齡化社會，人人都可能面臨照顧家中失能、失智長輩的難題，中華民國家庭照顧者關懷總會、婦女新知基金會日前推動「長照安排假」入法，讓受雇者有緩衝時間為倒下的親人尋求、安頓長照資源，勞動部今召開可行性研商會議，預計今年先針對勞雇雙方進行長照安排假需求調查，預計明年3月結果出爐後，再做進一步規畫。

衛福部在2011年曾做過一份國民長期照顧需要調查，全台隱形失能人口約131.3萬人，因照顧失能、失智家人的勞工約231.4萬人，其中每年更有13.3萬人因照顧離職。對此，家總與婦女新知仿效日本顧老假，聯手推動「長照安排假」入法，提出「30 天有薪假+150 天無薪彈性請假」，並在前30天提供6成薪津貼。

勞動部6月曾邀全國性勞雇團體召開可行性研商會議，今舉辦第二次，邀集新知、家總、縣市級勞雇團體等討論。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，今天主要聚焦在釐清需求，「談長照安排假要解決什麼問題？」若是界定自己要當照顧者，請假天數再多恐怕都無法滿足，但若是需要緩衝時間安排長照資源、因應短期突發狀況，就完全不一樣。

黃維琛說，會議中討論了日、韓、德國與美國的作法，各國天數、財源都不一，像日本93天顧老假可分3次請，由僱用保險法支應原薪資67%津貼；韓國每年90天，每次至少請30天以上，但請假期間沒有薪水或津貼；德國則是最長請6個月，由長照保險提供照護津貼。

黃維琛提到，由於台灣中小企業占比高，尤其員工只有3、5人的微型企業，若員工請長照安排假，是否有辦法調度人力？因此企業規模別、請假天數會是政策規畫要考量的重點；此外，財源也是一大重點，雇主認為不該由雇主背負支出，也有人質疑，勞保都快破產，不該以勞保、就保作為津貼來源。

婦女新知基金會倡議部主任周于萱表示，今天會議中的大家共同意識到長照是不得不面對的議題，新知與家總沒有堅持自己的版本，也盼勞動部提出對案，最大原則是核心須符合「照顧不離職」，給予受雇者彈性運用空間，同時須與育嬰留停津貼有法律邏輯一致性。

黃維琛說，勞動部目前規畫先進行長照安排照顧需求調查，針對工作場所的雇主、受雇者兩方做配合意願與實際需求調查，預計明年3月可公布調查結果，待需求輪廓確認清楚出來後，再做進一步的政策評估。

台灣已進入高齡化社會，民間團體推動長照安排假，期盼能達到照顧不離職。本報資料照片...
台灣已進入高齡化社會，民間團體推動長照安排假，期盼能達到照顧不離職。本報資料照片。
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長照勞動部失智

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