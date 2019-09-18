銅板價高CP！兒時記憶爆漿台式大泡芙 藏身南北2家傳統西點店

2019-09-18 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



高級奢華的精緻甜點店總能吸引打卡分享，但最讓人魂牽夢縈的，還是小時候跟媽媽在市場或巷口，那些樸實無華的西點麵包店。無論是買來當放學肚子餓的點心、考試優秀的犒賞，甜美滋味一直會記在腦海中。今天跟著美食部落客一起尋找台式大泡芙，尋找記憶中單純的美好。 台南百珍麵包蛋糕的大泡芙，對半切包餡，鬆脆冰涼。IG @star168280 提供 分享 facebook 「米琪淋乳凍蛋糕」 泡芙餡料一咬爆漿。IG @hh.daily 提供 分享 facebook

包括藏身於台南巷弄內「百珍麵包蛋糕」，泡芙外皮酥香鬆，內餡卡士達（克林姆）切半夾入吃超療癒；新北萬里名店「米琪淋乳凍蛋糕」大泡芙，滿滿奶霜香不膩口，個頭比愛吃甜食的女孩手掌還大，一起來看看吧。

台南百珍麵包蛋糕 銅板價大泡芙樸實無華CP值高

花30元買個大泡芙，把餅皮對切後夾入冰箱內的卡士達醬，一口咬下好滿足，平常人的快樂，就是這麼樸實無華且單純美好，每吃一口都是兒時回憶。 台南百珍麵包蛋糕的台式大泡芙，樸實無華就像兒時點心。IG @b20072001 提供 分享 facebook 台南百珍麵包蛋糕的大泡芙，外皮鬆脆可口。IG @iamirenesu 提供 分享 facebook

散步到「百珍麵包蛋糕」，一下子就能看到鎮店之寶台式大泡芙，烤製好的餅皮堆得高高讓人垂涎，要買時看店主直接切對半豪邁包入餡料，現包現吃清涼過癮。網友分享，泡芙外皮有些脆帶著奶油香氣，夾入卡士達後，入口仍有酥香鬆軟感，不知不覺就吃下一個，來第二個也沒有問題，店家製作餡料甜而不膩，也是讓人吃了還想再吃的主因，店家會貼心提醒，買了要趕緊食用確保新鮮喔。 台南百珍麵包蛋糕的大泡芙，對半切包餡，鬆脆冰涼。IG @b20072001 提供 分享 facebook

「百珍麵包蛋糕」外觀並不起眼，藏身於台南巷弄內屬於市場商圈，是在地人口袋名單，就像小時候會固定去買早餐的麵包店一樣，擺放著簡單的吐司、餐包、復古糕點，彷彿時間也跟著停留，來台南玩時記得品嘗一番喔。 台南百珍麵包蛋糕，各式傳統糕餅讓人憶童年。IG @star168280提供 分享 facebook 台南百珍麵包蛋糕的台式大泡芙，樸實無華就像兒時點心。IG @star168280提供 分享 facebook

哪裡吃

百珍麵包蛋糕

台南市中西區西門路二段151號

大泡芙 30元

售價如有誤植或更動以現場實際公佈為準

新北萬里「米琪淋乳凍蛋糕」 大泡芙塞滿料像冰淇淋

不少甜點控對新北萬里的甜點情有獨鍾，這家位於萬里國小附近的「米琪淋乳凍蛋糕」，名稱是蛋糕店，但吃貨們都不會錯過店家招牌的台式大泡芙，拿在女生手上更顯巨型，鐵粉喻為每次來萬里都想買的點心。 「米琪淋乳凍蛋糕」 泡芙餡料一咬爆漿。IG @girlingreenhouse 提供 分享 facebook 「米琪淋乳凍蛋糕」網路人氣高。IG @hh.daily 提供 分享 facebook 「米琪淋乳凍蛋糕」 招牌乳凍蛋糕網友們也很推。IG @girlingreenhouse 提供 分享 facebook

「米琪淋乳凍蛋糕」外觀小小的，就像一般傳統麵包店，走進店內大泡芙正在招手，不注意就會買很多。吃過的網友分享，「米琪淋」的大泡芙的外殼是千層酥鬆口感，招牌泡芙內餡滿滿咬下直接爆漿，冰涼柔細就像冰淇淋一樣，大大一個非常滿足。而既然店名叫做「乳凍蛋糕」，招牌乳凍蛋糕自然也不能錯過，其中芋頭跟生乳蛋糕綿密香濃又帶點紮實，多層次口感讓人停不下來，獲得不少部落客推薦。 「米琪淋乳凍蛋糕」 台式泡芙尺寸大。IG @hh.daily 提供 分享 facebook

「米琪淋」因網路口碑流傳，雖然店外觀不算相當明顯，但仍吸引許多遊客遠道而來購買，人氣高是當地名產之一，店內商品經常很快就被掃空又補貨，詳細店家營業資訊可上粉絲團查詢。

哪裡吃

米琪淋乳凍蛋糕

新北市萬里區瑪鋉路69號（萬里國小對面）

大泡芙 38元（價位依現場口味而定）

售價如有誤植或更動以現場實際公佈為準