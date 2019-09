迺夜市就戴這頂啦!台灣限定販售 New Era珍奶、雞排潮帽登場

2019-09-18 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



New Era推出「台灣風情」限定版9FORTY帽款全新系列。圖/New Era提供 分享 facebook 想把雞排、珍奶等台灣夜市小吃穿上身嗎?潮帽品牌New Era這次結合台灣在地文化,推出「台灣風情」限定版的9FORTY帽款,把台灣夜市裡常見的人氣美食、懷舊遊戲通通轉化成圖騰,此外還特別推出艋舺帽及西門町帽,讓人穿搭也能夠超級「接地氣」!

許多觀光客來台,都一定會指名要體驗台灣的夜市文化,美國有線電視新聞網CNN更把夜市列為「台灣之光」,潮流品牌New Era首次推出全「台灣風情」限定版9FORTY帽款,將一道道令人垂涎的美食與趣味遊戲設計成刺繡圖樣,放置在帽子前方,像是珍奶、雞排,還有射飛鏢、撈金魚、套圈圈、吊酒瓶或彈珠台等夜市小遊戲。