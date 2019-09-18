滿山紅葉彷彿火焰山！日本東北6處賞楓勝地 還能聽船夫唱歌

2019-09-18 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



抱返溪谷的綠意與火紅的紅葉產生對比之美。圖／JR東日本提供 分享 facebook 日本的東北地方，有著許多知名的景點或賞楓場所，每年大約從10月開始，會迎來色彩斑斕的紅葉。JR東日本特別推薦旅客青森縣、岩手縣、秋田縣等3縣代表性的賞楓景點，讓旅客可以享受東北的秋季之美。

奧入瀨溪流：青森縣

距離十和田湖的子之口14公里之處，約有200m的高低差溪流，該地擁有變化萬千的美景，若於紅葉季節前往散步更具特色。沿著溪流有整頓完善的散步道路，被日本指定為特別名勝・天然紀念地點。附近則有十和田溫泉鄉、十和田湖、八甲田山。

歷年楓紅時期：10月下旬～11月上旬

楓葉種類：桂楓、山毛櫸、日本七葉樹、板屋楓、羽扇槭

推薦絕景：石戶灘、銚子大瀧、阿修羅流、雲井之瀧

八甲田纜車：青森縣

八甲田纜車位於八幡平國立公園的北部，單趟搭乘僅需約10分鐘即可到達田茂萢岳的山頂公園站。八甲田空中纜車能從內部享受360度無死角的美景，沿途可以看到青森市區、陸奧灣、津輕半島、下北半島，與岩木山。是秋天紅楓絕對不能錯過的美景。

歷年楓紅時期：10月上旬～10月下旬

楓葉種類：山毛櫸、七竈紅葉、楓樹、岳樺

推薦美景：上毛無岱與下毛無岱的樓梯、酸之湯溫泉附近的地域沼、從山頂的木造平台眺望的自然風景。

平泉：岩手縣

平泉在2011年被登記為世界遺產，搭配著古老的街道、充滿風情的城鎮，可欣賞到歷史景觀並存的風光。可以於當地的神社或寺廟，觀賞到充滿日本風情的紅葉美景。

・歷年楓紅時期：11月上旬～11月中旬

・楓葉種類：日本紅楓、山楓

・推薦美景：中尊寺、毛越寺、觀自在王院跡。

猊鼻溪：岩手縣

為日本百景之一。在被河川侵蝕過約2公里長的鐘乳岩溪谷旁，有約高100公尺的斷崖聳立於兩岸。河水靜謐流過的河面上，可看見船夫在船頭一邊巧妙地撐著篙，一邊唱著遊船歌「猊鼻追分」。而從鏡明岩、凌雲岩至狀夫岩附近與大猊鼻岩等，都能觀賞到在長滿紅葉的岩壁下的小舟美景。

・歷年楓紅時期：10月下旬～11月上旬

・楓葉種類：櫸木、樫樹、紅葉

・推薦美景：乘坐小舟遠望、猊鼻兩岸。

八幡平：秋田縣

八幡平位於秋田與岩手兩縣的交界位置，自9月下旬左右楓葉就開始轉紅。從八幡平盾型火山線或是樹海線的車窗向外看，除了能看到美麗的紅葉、也能看到靜謐的「大沼」，旅客可一邊步行在享受因火山現象所產生的「後生掛」自然步道，一邊探訪紅葉。

・歷年楓紅時期：9月下旬～11月上旬

・楓葉種類：岳樺、七竈紅葉、山毛櫸、楓樹、紅葉

・推薦美景：八幡平山頂展望台、大深澤展望台、蒸之湯展望台、大沼自然研究路、湯瀨溪谷步行道

抱返溪谷：秋田縣

此地過去因溪谷的道路相當險峻狹窄，遇到來自對向的通行者時，需要互相擁抱回望因而得名。獨特的綠色渲染著溪流，與火紅的紅葉產生對比之美，許多人在紅葉季時都喜愛在此散步。兩旁垂直的斷崖與「回顧之瀧」，是櫻花或楓樹的原生林，為著名的賞楓場所。

・歷年楓紅時期：10月下旬～11月上旬

・楓葉種類：櫻花、楓樹、山毛櫸；紅葉