首次結盟！星巴克+牛排教父 「星想餐」吃出紐約街頭風

2019-09-18 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



星想餐全新推出主廚系列，今上市與主廚Augustin合作之3款佛卡夏。圖／星巴克提供 分享 facebook 當星巴克遇見名廚，全新版的「星想餐」即起登場，其中包括大家熟知的「牛排教父」鄧有癸。鄧有癸表示，他也是第一次加入連鎖咖啡餐飲的合作，希望上桌的牛肉依舊美味「有溫度」，因此破天荒設計3款全新的牛肉料理。

即日起搶先登場的主廚系列是與三屆紅蝦評鑑認證餐廳主廚Augustin合作的3款佛卡夏餐點。主廚曾赴義學習，希望帶來義大利傳統家庭的輕鬆溫暖滋味，擅長老麵烘焙技法的Augustin以揉桿老麵麵糰，麵包體展現柔軟風味，夾入鮪魚乳酪番茄、粉紅火腿菠菜乳酪、義式雞肉，傳達不同的義式風味，即起至11月5日限定販售(售完為止)。

11月6日起，星想餐主廚系列則與台灣牛排教父、蟬聯2018~2019米其林一星認證的鄧有癸領軍合作，推出「主廚版紅酒燉牛肉」、「紐奧良風牛肉帕里尼」、「美式牛胸薄片帕里尼」。牛排源自美國紐約，呼應星巴克來自美國的起源，鄧有癸將紐約街頭常見的長麵包，轉化為舒心帕里尼，將牛肉的風味與口感、夾上起司與油漬蔬菜、裹上主廚設計的獨特風味醬汁，豐富的滋味有如坐在紐約中央公園享受舒徐清風的愜意。另推出「主廚版紅酒燉牛肉」則是精選上等牛肋塊，以秘製手法處理與紅酒燉製，再加入多樣蔬菜燉煮，搭配佛卡夏，展現多層次的美味與香氣。