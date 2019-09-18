ØZI帥穿THOM BROWNE 家中有隻被馬爾濟斯耽誤的嘻哈狗

2019-09-18 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



THOM BROWNE迷快來ART HAUS逛逛，即起到10月31日止，ART HAUS新光三越A4旗艦店展售全新系列的THOM BROWNE男、女裝，包括萌力爆發的臘腸狗提包，並且展出設計師精選的5套秀上造型。

ØZI和董若彤是開幕當天嘉賓，早年就曾買過經典4條紋的毛衣，董若彤表示她很喜歡THOM BROWNE別緻設計與錯視手法，例如身上穿的其實是洋裝，但看起來像套裝，配色復古亮眼；ØZI則是對於品牌西裝剪裁與搭配緊身短褲的經典造型，印象深刻，他最想入手的是毛呢騎士外套。兩人對於臘腸狗手提包都愛不釋手，紅色款與氣泡款討論度最高。

活動當天董若彤把家中的臘腸狗歐力（Ollie）抱到現場，結果她在呼喚歐力時，ØZI老以為她在叫自己，兩人搞笑聊起家裡的汪星人，ØZI說自己養的瑪爾濟斯很嘻哈，平常神跩，但ØZI只要拿個蘋果，牠就會瞪一下他、傲嬌示意，「Yo, give me the apple man.」可說是一隻被馬爾濟斯耽誤的嘻哈狗狗。