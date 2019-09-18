親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夜市抵用券上路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡英文論文讀後感／徐永泰：為何外殼燙金 內頁像傳真紙

【完整提名名單】2020立委選舉 看藍綠各選區對決戰將

ØZI帥穿THOM BROWNE 家中有隻被馬爾濟斯耽誤的嘻哈狗

2019-09-18 17:14聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

THOM BROWNE迷快來ART HAUS逛逛，即起到10月31日止，ART HAUS新光三越A4旗艦店展售全新系列的THOM BROWNE男、女裝，包括萌力爆發的臘腸狗提包，並且展出設計師精選的5套秀上造型。

ØZI和董若彤是開幕當天嘉賓，早年就曾買過經典4條紋的毛衣，董若彤表示她很喜歡THOM BROWNE別緻設計與錯視手法，例如身上穿的其實是洋裝，但看起來像套裝，配色復古亮眼；ØZI則是對於品牌西裝剪裁與搭配緊身短褲的經典造型，印象深刻，他最想入手的是毛呢騎士外套。兩人對於臘腸狗手提包都愛不釋手，紅色款與氣泡款討論度最高。

活動當天董若彤把家中的臘腸狗歐力（Ollie）抱到現場，結果她在呼喚歐力時，ØZI老以為她在叫自己，兩人搞笑聊起家裡的汪星人，ØZI說自己養的瑪爾濟斯很嘻哈，平常神跩，但ØZI只要拿個蘋果，牠就會瞪一下他、傲嬌示意，「Yo, give me the apple man.」可說是一隻被馬爾濟斯耽誤的嘻哈狗狗。

THOM BROWNE期間限定概念店以品牌經典的五○、六○年代辦公室主題為場景，運用大量金屬材質、玻璃及白色百葉窗呈現清爽空間，兼容經典復古與金屬未來感，所有道具都由國外空運來台，此外，本次THOM BROWNE精選了5套跨越季別的精采秀服，包括2014秋冬誇張的蓬袖剪裁、2017秋冬由1,342顆毛呢鈕釦及45片羊毛呢布塊拼接而成的特大號雙排釦西裝等，並陳列最新的2019秋冬男、女裝，以錯視藝術結合運動風，鴨子圖案及航空信封元素別具趣味。

THOM BROWNE氣泡臘腸狗手提包，售價66,980元。圖／ART HAUS...
THOM BROWNE氣泡臘腸狗手提包，售價66,980元。圖／ART HAUS提供
分享
ØZI想入手的THOM BROWNE毛呢騎士外套，售價13萬9,980元。圖／A...
ØZI想入手的THOM BROWNE毛呢騎士外套，售價13萬9,980元。圖／ART HAUS提供
分享
ART HAUS新光三越A4旗艦店開設THOM BROWNE期間限定店，即起到1...
ART HAUS新光三越A4旗艦店開設THOM BROWNE期間限定店，即起到10月31日止。圖／ART HAUS提供
分享
THOM BROWN花呢格紋狗狗手拿包，售價48,980元。圖／ART HAUS...
THOM BROWN花呢格紋狗狗手拿包，售價48,980元。圖／ART HAUS提供
分享
ART HAUS新光三越A4旗艦店展示5套THOM BROWNE經典造型。圖／A...
ART HAUS新光三越A4旗艦店展示5套THOM BROWNE經典造型。圖／ART HAUS提供
分享
THOM BROWNE皮革後背包，售價70,980元。圖／ART HAUS提供
THOM BROWNE皮革後背包，售價70,980元。圖／ART HAUS提供
分享
ART HAUS新光三越A4旗艦店開設THOM BROWNE期間限定店，即起到1...
ART HAUS新光三越A4旗艦店開設THOM BROWNE期間限定店，即起到10月31日止。圖／ART HAUS提供
分享

西裝品牌

相關新聞

全台首家「角落小夥伴」專賣店來囉！ 9月21日進駐板橋車站開幕

2019-09-18 18:47

特力屋「夏出清」3～5折起 Ecovacs掃地機器人限量2折

2019-09-18 18:45

銅板價高CP！兒時記憶爆漿台式大泡芙 藏身南北2家傳統西點店

2019-09-18 18:18

滿山紅葉彷彿火焰山！日本東北6處賞楓勝地 還能聽船夫唱歌

2019-09-18 17:21

首次結盟！星巴克+牛排教父 「星想餐」吃出紐約街頭風

2019-09-18 17:19

睽違20年！經典籃球鞋強勢回歸 力邀NBA球星站台

2019-09-18 17:05

「限量New Balance、PUMA潮包」 7-11哆啦A夢點數就能換購

2019-09-18 16:56

7-11「三麗鷗X戽斗星球」集點 醜萌力再發威

2019-09-18 16:32

珍珠控吃起來！ 這兩款秋季限定新品Q彈登場

2019-09-18 16:11

手帳迷必看！誠品揭曉2020年五大手帳趨勢

2019-09-18 15:00

機場秀逆天長腿！韓國女星飛米蘭挺Prada時尚秀

2019-09-18 14:09

百貨周年慶 有看頭

2019-09-18 14:07

統一時代周年慶化妝品2000送200最好入手 雙十連假「首度」餐飲滿500送500

2019-09-18 14:03

阿瘦皮鞋推重磅優惠 消費滿3,000抽台北—曼谷來回機票

2019-09-18 13:11

林志玲夫妻新婚誌喜 浪琴贈最優雅代言人對表是這款

2019-09-18 13:09

京站限時4天 「狂熱周末夜」全館滿5000送500趁機入手秋冬新品

2019-09-18 12:32

好市多黃金4個月差價近萬元 他分享入手時機「就看編號」

2019-09-18 12:16

99購物節銷售告捷！ShopBack訂單成長7倍

2019-09-18 12:08

夢100四週年紀念悠遊卡開賣 前4000張送虛寶

2019-09-18 12:04

U值媒／華語電影在馬來西亞崛起！

2019-09-18 11:38

周杰倫《說好不哭》 穿搭來自「雙周+雙J」組合…但不是那個J

2019-09-18 11:11

「三星廚魔」1招讓鴨肝「外酥內嫩」！犇鐵板燒全新料理　烏魚子、剝皮辣椒上桌

2019-09-18 01:13

第一次有2間三星！最新「新加坡米其林指南」出爐　還有5間二星、37間一星

2019-09-18 00:01

季節限定！ 最刺激的馬來西亞國際低空跳傘節登場

2019-09-17 23:34

使用精華液保養必懂「4要點」　弄錯會越塗臉越黑、還會狂長痘痘！

2019-09-17 23:32

陶晶瑩愛時尚怕無聊 獻唱團團微風南山開幕

2019-09-17 20:36

UNIQLO文創概念店進軍信義區 全台唯一UT光廊宛如走進東京銀座

2019-09-17 18:42

全國電子線上購物網推出「iPhone 11系列」限量預約

2019-09-17 18:31

全球狂洗版的隱藏版全黑帝舵表！超帥Black Bay Chrono限量登台

2019-09-17 12:57

壽司郎終於到台南了！一次開2間 9月18日開放訂位

2019-09-17 11:52

陸客暫停自由行受影響 嘉義四星酒店推0元住宿搶客

2019-09-17 10:37

史博館版七倍大！ 常玉「曲腿裸女」半世紀首拍

2019-09-17 10:31

精品女鞋搶買氣 改裝玩快閃

2019-09-17 00:21

精品秀場後台的秘密就是它 法國SteamOne掛燙機恆溫又智慧

2019-09-16 22:23

狂擦超貴保養品，為什麼卻沒效？3原因告訴妳「保養品要一直換比較好」

2019-09-16 21:25

迪麗熱巴再度代言MIKIMOTO 大片美出新高度

2019-09-16 21:03

「犀」、「牛」同音字享門票優惠！ 9/22世界犀牛日到六福村挺犀牛

2019-09-16 20:45

華航開航60年徵求經典照 可抽歐美紐澳機票

2019-09-16 20:13

Chaumet讓你的愛情變得獨特 打造1001種說「我願意」的方式

2019-09-16 19:47
看更多

熱門文章

要看身分證才能登機？酷航致歉：對台灣旅客全額退費、賠償

2019-09-18 09:58

印尼山火肆虐 蟒蛇王成張口焦屍痛苦「定格」

2019-09-18 09:49

一陣秋雨一陣涼！ 這天開始北部高溫不到30度

2019-09-17 21:28

你的壞膽固醇控制得好嗎？ 一張表教你怎麼吃

2019-09-18 12:27

好市多黃金4個月差價近萬元 他分享入手時機「就看編號」

2019-09-18 12:16

機捷剛發車沒多久突斷電 150人困車廂、桃捷急接駁

2019-09-18 15:56

8折優惠擬取消…北捷電子票證 搭多次才享折扣

2019-09-18 00:02

健身動作卡卡直接找物理治療師？ 醫師、治療師意見分歧

2019-09-17 20:25

他當外送員被朋友瞧不起 網友：比啃老族好多了！

2019-09-18 13:37

北捷每年盈餘6至14億 丁守中：漲票價不是很奇怪嗎？

2019-09-18 15:58

北部及東北部早晚偏涼 未來幾天低氣壓有機會增強為颱風

2019-09-18 07:22

日統客運取消老人半票優惠 雲林台北來回增加約400元

2019-09-18 13:05

使用精華液保養必懂「4要點」　弄錯會越塗臉越黑、還會狂長痘痘！

2019-09-17 23:32

第一次有2間三星！最新「新加坡米其林指南」出爐　還有5間二星、37間一星

2019-09-18 00:01

每日星座運勢／天蠍適合做創意設計　投資進帳可觀

2019-09-18 00:00

「文化恐怖份子」掌鐵博籌備處 洪致文：當成準鐵博來努力

2019-09-18 08:14

【相處之道】敏慧／說不出口的情味

2019-09-18 06:00

員工特休用不完 該如何與雇主協調？

2019-09-18 12:35

高血脂靠運動飲食就能控制 醫師：大錯特錯

2019-09-18 16:42

低壓帶影響偏涼舒適 有秋天感覺

2019-09-18 08:52

機捷全線正常營運 晚上6點恢復預辦登機服務

2019-09-18 16:45

網傳小二男童腸病毒死亡 苗縣衛生局澄清尚未確認

2019-09-18 16:38

林志玲夫妻新婚誌喜 浪琴贈最優雅代言人對表是這款

2019-09-18 13:09

悠遊卡加值失敗？ 悠遊卡公司：連線異常狀況已排除

2019-09-18 11:50

機場秀逆天長腿！韓國女星飛米蘭挺Prada時尚秀

2019-09-18 14:09

這個「減重寶典」超神！ 婦40天狂甩近10公斤

2019-09-18 15:28

世界級生態奇觀黃頭鷺遷徙秀上演 鳥友驚呼連連

2019-09-18 09:57

【賞文迴響】遊俠／這題出得不好

2019-09-18 06:00

南韓A肝盛行 遊韓勿生食 出發前種疫苗

2019-09-18 00:27

國寶級歌仔戲藝術家—楊麗花 傳記《楊麗花的忠孝節義》即將出版

2019-09-18 09:03

吳德榮：北台灣舒適多雨 觀察季風低壓動態

2019-09-18 07:07

集集彩繪列車開航 民眾爭睹台俄版石虎

2019-09-18 12:17

機捷A1到A6站間停擺 預辦登機、行李托運也暫停

2019-09-18 16:12

「三星廚魔」1招讓鴨肝「外酥內嫩」！犇鐵板燒全新料理　烏魚子、剝皮辣椒上桌

2019-09-18 01:13

女生狂長鬍子好困擾！3種原因讓毛髮旺盛 小心是身體發出警訊

2019-09-17 21:08

台中腸病毒疫情連三周流行高峰期 幼兒園紛停課

2019-09-18 07:45

【家庭好時光‧網路徵文】親愛的＿＿，我想與你和解

2019-09-18 06:00

農家直採專區 小農產品全聯上架

2019-09-18 14:29

石虎彩繪列車上路囉！ 交通部邀俄插畫家代言觀光

2019-09-18 11:15

流感併發橫紋肌溶解症 8歲童痛到無法走

2019-09-17 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top