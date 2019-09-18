親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夜市抵用券上路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜保證不請長假？ 王淺秋回「你保證不離婚嗎？」惹議

台大生達國光獎勵卻得不到 泳協延宕損選手權益

睽違20年！經典籃球鞋強勢回歸 力邀NBA球星站台

2019-09-18 17:05聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

運動風氣持續發燒，尤其籃球更是不少年輕人關注的項目之一，這兩年有愈來愈多品牌重返籃球鞋市場，像是PUMA日前就發表全新的PUMA LEGACY鞋款，並力邀NBA球星Danny Green等人來台造勢；而以帆布鞋著稱的Converse也以All Star Pro BB專業籃球鞋強勢回歸，並推出由NBA球星參與設計新配色鞋款。

PUMA睽違20年重返籃球市場，重磅推出 PUMA LEGACY 最新第三代鞋款，這款採雙層科技加乘設計，上層以 EVA 中底帶來重力回彈，於鞋跟搭載 HYBRID 混合式科技，有效提升避震緩衝及能量回饋，同時於鞋身印有指標性 T7 條紋，該圖樣為田徑運動員 Tommie Smith 在 1968 年穿著 PUMA T7 運動套裝，以實際行動帶領所有追隨他的運動員們在勝利舞台上舉起人權的右手，此後PUMA T7 運動套裝便成為「改革」的象徵。

此外，PUMA並加碼引進球迷期待已久的 PUMA Clyde Court 與 PUMA Uproar 兩大系列鞋款，發表當天也邀請旗下簽約 NBA 球星 Danny Green 和 Terry Rozier 來台共同見證。

Converse則是繼今年4月發表All Star Pro BB專業性能籃球鞋後，這次找來鳳凰城太陽隊小前鋒Kelly Oubre Jr.參與設計推出「All Star Pro BB Flames」，全新Flames鞋面採用火焰圖案設計，鞋面採用創新材質，運用單層的現代帆布，是透過Quadfit織法而成的網眼織物，緩解雙腳的壓力以減少摩擦。另外，內側鞋面配有簡約的All Star Logo及致敬Chuck Taylor All Star的帆布鞋面。

PUMA Legacy 68 / PUMA Legacy Dark Mode ，...
PUMA Legacy 68 / PUMA Legacy Dark Mode ，售價3,880元。圖／PUMA 提供
分享
NBA球星Danny Green演繹PUMA Uproar Spectra鞋款，...
NBA球星Danny Green演繹PUMA Uproar Spectra鞋款，售價4,280元。圖／PUMA 提供
分享
PUMA Clyde Court Roses ，售價 4,080元。圖／PUMA...
PUMA Clyde Court Roses ，售價 4,080元。圖／PUMA 提供
分享
Converse All Star Pro BB Flames 鞋款售價3,68...
Converse All Star Pro BB Flames 鞋款售價3,680元。圖／Converse提供
分享

發燒人權

相關新聞

ØZI帥穿THOM BROWNE 家中有隻被馬爾濟斯耽誤的嘻哈狗

2019-09-18 17:14

「限量New Balance、PUMA潮包」 7-11哆啦A夢點數就能換購

2019-09-18 16:56

7-11「三麗鷗X戽斗星球」集點 醜萌力再發威

2019-09-18 16:32

珍珠控吃起來！ 這兩款秋季限定新品Q彈登場

2019-09-18 16:11

手帳迷必看！誠品揭曉2020年五大手帳趨勢

2019-09-18 15:00

機場秀逆天長腿！韓國女星飛米蘭挺Prada時尚秀

2019-09-18 14:09

百貨周年慶 有看頭

2019-09-18 14:07

統一時代周年慶化妝品2000送200最好入手 雙十連假「首度」餐飲滿500送500

2019-09-18 14:03

阿瘦皮鞋推重磅優惠 消費滿3,000抽台北—曼谷來回機票

2019-09-18 13:11

林志玲夫妻新婚誌喜 浪琴贈最優雅代言人對表是這款

2019-09-18 13:09

京站限時4天 「狂熱周末夜」全館滿5000送500趁機入手秋冬新品

2019-09-18 12:32

好市多黃金4個月差價近萬元 他分享入手時機「就看編號」

2019-09-18 12:16

99購物節銷售告捷！ShopBack訂單成長7倍

2019-09-18 12:08

夢100四週年紀念悠遊卡開賣 前4000張送虛寶

2019-09-18 12:04

U值媒／華語電影在馬來西亞崛起！

2019-09-18 11:38

周杰倫《說好不哭》 穿搭來自「雙周+雙J」組合…但不是那個J

2019-09-18 11:11

「三星廚魔」1招讓鴨肝「外酥內嫩」！犇鐵板燒全新料理　烏魚子、剝皮辣椒上桌

2019-09-18 01:13

第一次有2間三星！最新「新加坡米其林指南」出爐　還有5間二星、37間一星

2019-09-18 00:01

季節限定！ 最刺激的馬來西亞國際低空跳傘節登場

2019-09-17 23:34

使用精華液保養必懂「4要點」　弄錯會越塗臉越黑、還會狂長痘痘！

2019-09-17 23:32

陶晶瑩愛時尚怕無聊 獻唱團團微風南山開幕

2019-09-17 20:36

UNIQLO文創概念店進軍信義區 全台唯一UT光廊宛如走進東京銀座

2019-09-17 18:42

全國電子線上購物網推出「iPhone 11系列」限量預約

2019-09-17 18:31

全球狂洗版的隱藏版全黑帝舵表！超帥Black Bay Chrono限量登台

2019-09-17 12:57

壽司郎終於到台南了！一次開2間 9月18日開放訂位

2019-09-17 11:52

陸客暫停自由行受影響 嘉義四星酒店推0元住宿搶客

2019-09-17 10:37

史博館版七倍大！ 常玉「曲腿裸女」半世紀首拍

2019-09-17 10:31

精品女鞋搶買氣 改裝玩快閃

2019-09-17 00:21

精品秀場後台的秘密就是它 法國SteamOne掛燙機恆溫又智慧

2019-09-16 22:23

狂擦超貴保養品，為什麼卻沒效？3原因告訴妳「保養品要一直換比較好」

2019-09-16 21:25

迪麗熱巴再度代言MIKIMOTO 大片美出新高度

2019-09-16 21:03

「犀」、「牛」同音字享門票優惠！ 9/22世界犀牛日到六福村挺犀牛

2019-09-16 20:45

華航開航60年徵求經典照 可抽歐美紐澳機票

2019-09-16 20:13

Chaumet讓你的愛情變得獨特 打造1001種說「我願意」的方式

2019-09-16 19:47

保養最重要步驟是「清潔」　香奈兒全新奢華金燦清潔系列，讓洗臉也能超療癒

2019-09-16 19:04

花蓮東大門夜市必吃 大份量「強蛋餅」起司牽絲IG狂推

2019-09-16 18:40

秋冬養肌水噹噹　粉潮趴掃貨做公益

2019-09-16 17:59

貝克漢家族全員出動 現身Victoria Beckham 2020春夏大秀

2019-09-16 17:29

新加坡必吃「松發肉骨茶」首登台 開幕送限量小菜

2019-09-16 16:41
看更多

熱門文章

要看身分證才能登機？酷航致歉：對台灣旅客全額退費、賠償

2019-09-18 09:58

印尼山火肆虐 蟒蛇王成張口焦屍痛苦「定格」

2019-09-18 09:49

一陣秋雨一陣涼！ 這天開始北部高溫不到30度

2019-09-17 21:28

你的壞膽固醇控制得好嗎？ 一張表教你怎麼吃

2019-09-18 12:27

8折優惠擬取消…北捷電子票證 搭多次才享折扣

2019-09-18 00:02

機捷剛發車沒多久突斷電 150人困車廂、桃捷急接駁

2019-09-18 15:56

好市多黃金4個月差價近萬元 他分享入手時機「就看編號」

2019-09-18 12:16

健身動作卡卡直接找物理治療師？ 醫師、治療師意見分歧

2019-09-17 20:25

他當外送員被朋友瞧不起 網友：比啃老族好多了！

2019-09-18 13:37

北部及東北部早晚偏涼 未來幾天低氣壓有機會增強為颱風

2019-09-18 07:22

第一次有2間三星！最新「新加坡米其林指南」出爐　還有5間二星、37間一星

2019-09-18 00:01

每日星座運勢／天蠍適合做創意設計　投資進帳可觀

2019-09-18 00:00

「文化恐怖份子」掌鐵博籌備處 洪致文：當成準鐵博來努力

2019-09-18 08:14

日統客運取消老人半票優惠 雲林台北來回增加約400元

2019-09-18 13:05

北捷每年盈餘6至14億 丁守中：漲票價不是很奇怪嗎？

2019-09-18 15:58

使用精華液保養必懂「4要點」　弄錯會越塗臉越黑、還會狂長痘痘！

2019-09-17 23:32

【相處之道】敏慧／說不出口的情味

2019-09-18 06:00

低壓帶影響偏涼舒適 有秋天感覺

2019-09-18 08:52

悠遊卡加值失敗？ 悠遊卡公司：連線異常狀況已排除

2019-09-18 11:50

南韓A肝盛行 遊韓勿生食 出發前種疫苗

2019-09-18 00:27

【賞文迴響】遊俠／這題出得不好

2019-09-18 06:00

林志玲夫妻新婚誌喜 浪琴贈最優雅代言人對表是這款

2019-09-18 13:09

世界級生態奇觀黃頭鷺遷徙秀上演 鳥友驚呼連連

2019-09-18 09:57

國寶級歌仔戲藝術家—楊麗花 傳記《楊麗花的忠孝節義》即將出版

2019-09-18 09:03

吳德榮：北台灣舒適多雨 觀察季風低壓動態

2019-09-18 07:07

這個「減重寶典」超神！ 婦40天狂甩近10公斤

2019-09-18 15:28

員工特休用不完 該如何與雇主協調？

2019-09-18 12:35

集集彩繪列車開航 民眾爭睹台俄版石虎

2019-09-18 12:17

機場秀逆天長腿！韓國女星飛米蘭挺Prada時尚秀

2019-09-18 14:09

「三星廚魔」1招讓鴨肝「外酥內嫩」！犇鐵板燒全新料理　烏魚子、剝皮辣椒上桌

2019-09-18 01:13

高血脂靠運動飲食就能控制 醫師：大錯特錯

2019-09-18 16:42

女生狂長鬍子好困擾！3種原因讓毛髮旺盛 小心是身體發出警訊

2019-09-17 21:08

台中腸病毒疫情連三周流行高峰期 幼兒園紛停課

2019-09-18 07:45

倫敦時裝周／國師加持 唐綺陽在詹朴2020春夏秀上欽點最愛配件

2019-09-17 18:02

【家庭好時光‧網路徵文】親愛的＿＿，我想與你和解

2019-09-18 06:00

機捷A1到A6站間停擺 預辦登機、行李托運也暫停

2019-09-18 16:12

流感併發橫紋肌溶解症 8歲童痛到無法走

2019-09-17 23:55

石虎彩繪列車上路囉！ 交通部邀俄插畫家代言觀光

2019-09-18 11:15

UNIQLO文創概念店進軍信義區 全台唯一UT光廊宛如走進東京銀座

2019-09-17 18:42

機捷全線正常營運 晚上6點恢復預辦登機服務

2019-09-18 16:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top