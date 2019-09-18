睽違20年！經典籃球鞋強勢回歸 力邀NBA球星站台

2019-09-18 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



運動風氣持續發燒，尤其籃球更是不少年輕人關注的項目之一，這兩年有愈來愈多品牌重返籃球鞋市場，像是PUMA日前就發表全新的PUMA LEGACY鞋款，並力邀NBA球星Danny Green等人來台造勢；而以帆布鞋著稱的Converse也以All Star Pro BB專業籃球鞋強勢回歸，並推出由NBA球星參與設計新配色鞋款。

PUMA睽違20年重返籃球市場，重磅推出 PUMA LEGACY 最新第三代鞋款，這款採雙層科技加乘設計，上層以 EVA 中底帶來重力回彈，於鞋跟搭載 HYBRID 混合式科技，有效提升避震緩衝及能量回饋，同時於鞋身印有指標性 T7 條紋，該圖樣為田徑運動員 Tommie Smith 在 1968 年穿著 PUMA T7 運動套裝，以實際行動帶領所有追隨他的運動員們在勝利舞台上舉起人權的右手，此後PUMA T7 運動套裝便成為「改革」的象徵。

此外，PUMA並加碼引進球迷期待已久的 PUMA Clyde Court 與 PUMA Uproar 兩大系列鞋款，發表當天也邀請旗下簽約 NBA 球星 Danny Green 和 Terry Rozier 來台共同見證。