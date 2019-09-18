「限量New Balance、PUMA潮包」 7-11哆啦A夢點數就能換購

2019-09-18 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



7－ELEVEN推出限量PUMA潮流後背包，集滿6點加699元可兌換一款，約市價5.9折，共有黑、粉兩色，限量共8,000個，9月26日下午3點起開放限量預購。圖／7－ELEVEN提供 分享 facebook 你手邊還有7－ELEVEN「哆啦A夢神奇道具」點數卻又不知道怎麼用掉嗎？9月26日下午3點起7－ELEVEN將推出New Balance、PUMA潮包等運動精品系列限量預購，消費滿50元可獲得1點、集滿6點就能限量加價購一款，其中限量New Balance機能後背包約市價4.7折就能入手，限量PUMA潮流後背包則是7－ELEVEN限定款，不論是運動族、潮流迷、上班族都值得衝一波！

7－ELEVEN推出的限量New Balance機能後背包的底部具備透氣鞋袋層，提供運動鞋的獨立收納攜帶空間，袋內有筆記型電腦保護夾層設計，可放置15吋筆電，表面採用防潑水材質，另有舒適透氣的網格背帶及可放置水瓶的兩側口袋，原價1,680元、集滿6點加799元可兌換一款，約市價4.7折，共2色、限量共6,000個。