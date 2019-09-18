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7-11「三麗鷗X戽斗星球」集點 醜萌力再發威

2019-09-18 16:32聯合報 記者陳立儀╱即時報導

集可愛、幽默、搞怪於一身的「三麗鷗X戽斗星球」限量聯名商品又來了！7－ELEVEN繼今年中元節首度聯名「三麗鷗X戽斗星球」推出4款限量購物袋，讓向來以可愛著稱的Hello Kitty、美樂蒂、酷企鵝全部變身超喜感戽斗，掀起一股醜萌熱潮之後，9月25日至11月5日再度推出「三麗鷗X戽斗星球」CITY CAFE集點活動，購買CITY CAFE或現萃茶可獲得1點，集滿4點加99～399元即可兌換一款，主打一系列實用性高的限量生活用品，不論居家、辦公都能讓你會心一笑。

7－ELEVEN本次CITY CAFE集點共推出8種主題的「三麗鷗X戽斗星球」限量商品，其中立體造型磁鐵掛勾採用超吸睛大臉造型，掛勾可伸縮，集滿4點加89元或集滿20點即可兌換1款，共有Hello Kitty、蛋黃哥、美樂蒂、酷企鵝等4款隨機出貨，首批限量共12萬個；限量立體造型杯套適用各種CITY CAFE杯型，大臉造型搭配魔鬼氈設計，可自行調整尺寸，集滿4點加89元或集滿20點可兌換1款，共有Hello Kitty、美樂蒂、酷企鵝、雙星仙子Kiki和Lala等5款隨機出貨，首批限量共25萬個。

「三麗鷗X戽斗星球」造型手提袋正、反面有不同圖案，俏皮大臉戽斗還設計成小口袋，集滿4點加119元或集滿40點可兌換1款，共有Hello Kitty、蛋黃哥、酷企鵝等3款隨機出貨，限量共6萬個；限量3D造型立體公仔USB充電插座的充電插座可收起，是辦公室、居家、出遊必備，集滿4點加199元或集滿40點可兌換1款，共有Hello Kitty、蛋黃哥等兩款隨機出貨，限量共3萬個。

另外還有9月25日下午3點起開放限量預購的商品，包括「三麗鷗X戽斗星球」2D造型大頭地墊，集滿4點加249元即可入手，共有Hello Kitty、美樂蒂等兩款，限量共3萬個；腳踏式造型垃圾桶採用立體公仔造型、腳踏式掀蓋設計更方便，容量3公升，集滿4點加299元可擁有，共有Hello Kitty、蛋黃哥等兩款，限量共1.5萬個；戽斗造型可摺疊滾輪衣物籃同樣採用戽斗造型小口袋，另有手把、網紗束口、可滾輪移動等便利設計，可摺疊收納省空間，集滿4點加399元即可入手，共有Hello Kitty、美樂蒂等兩款，限量共1萬個；限量小椅凳具備戽斗造型小口袋，集滿4點加399元即可入手，共有Hello Kitty、蛋黃哥等兩款，限量共2萬個。

7－ELEVEN CITY CAFE自9月25日至10月22日憑icash2.0或OPEN錢包再享大杯以上第二杯7折（含珍珠飲品及現萃茶飲）。

7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球」CITY CAFE集點活動9月25日開跑，限...
7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球」CITY CAFE集點活動9月25日開跑，限量立體造型杯套採用大臉造型、魔鬼氈設計，可自行調整尺寸。記者陳立儀／攝影
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7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球」CITY CAFE集點活動9月25日開跑，限...
7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球」CITY CAFE集點活動9月25日開跑，限量立體造型杯套集滿4點加89元或集滿20點可兌換1款，共5款隨機出貨，首批限量共25萬個。圖／7－ELEVEN提供
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「三麗鷗X戽斗星球」戽斗造型可摺疊滾輪衣物籃，7－ELEVEN自9月25日下午3...
「三麗鷗X戽斗星球」戽斗造型可摺疊滾輪衣物籃，7－ELEVEN自9月25日下午3點起開放限量預購，集滿4點加399元，共2款、限量共1萬個。圖／7－ELEVEN提供
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「三麗鷗X戽斗星球」2D造型大頭地墊，7－ELEVEN自9月25日下午3點起開放...
「三麗鷗X戽斗星球」2D造型大頭地墊，7－ELEVEN自9月25日下午3點起開放限量預購，集滿4點加249元，共2款、限量共3萬個。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球」CITY CAFE集點活動9月25日開跑，立...
7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球」CITY CAFE集點活動9月25日開跑，立體造型磁鐵掛勾集滿4點加89元或集滿20點即可兌換1款，共4款隨機出貨，首批限量共12萬個。記者陳立儀／攝影
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7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球」CITY CAFE集點活動9月25日開跑，立...
7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球」CITY CAFE集點活動9月25日開跑，立體造型磁鐵掛勾集滿4點加89元或集滿20點即可兌換1款，共4款隨機出貨，首批限量共12萬個。圖／7－ELEVEN提供
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「三麗鷗X戽斗星球」腳踏式造型垃圾桶，7－ELEVEN自9月25日下午3點起開放...
「三麗鷗X戽斗星球」腳踏式造型垃圾桶，7－ELEVEN自9月25日下午3點起開放限量預購，集滿4點加299元，共2款、限量共1.5萬個。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球」CITY CAFE集點活動9月25日開跑，限量3D造型立體公仔USB充電插座集滿4點加199元或集滿40點可兌換1款，共兩款隨機出貨，限量共3萬個。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN將於9月25日至11月5日推出「三麗鷗X戽斗星球」CITY CA...
7－ELEVEN將於9月25日至11月5日推出「三麗鷗X戽斗星球」CITY CAFE集點活動。記者陳立儀／攝影
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「三麗鷗X戽斗星球」限量小椅凳，7－ELEVEN自9月25日下午3點起開放限量預購，集滿4點加399元，共2款、限量共2萬個。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球」CITY CAFE集點活動9月25日開跑，造型手提袋集滿4點加119元或集滿40點可兌換1款，共3款隨機出貨，限量共6萬個。圖／7－ELEVEN提供
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