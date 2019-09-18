不想和別人撞衫！這些限定男裝你必定要入手

2019-09-18 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



坦白說優質的男裝選項不多，因此紳士們常會在不同場合，上演「撞衫」的窘境。不過，若是懂得挑選，各個品牌推出的限定系列，就能大大降低這類意外的發生，像是英國經典男裝品牌dunhill的Walnut Dash迷你系列，或是BOSS和保時捷的聯名款，都會是今年冬季的選擇清單之一。

經典款打火機和八〇年代的胡桃木樹瘤儀表板，成為了dunhill創作Walnut Dash迷你系列的靈感。這種復古充滿年代感的樹紋裝飾設計，曾經蔚為風潮，dunhill利用數位印花的方式，重現於防雨風衣、束腰上衣、外套及新款時尚窄領襯衫，首次在品牌1月時的秋冬大秀上。當時擔任看秀嘉賓的金獎影帝Rami Malek也穿了一身的Walnut Dash迷你系列襯衫現身巴黎秀場，不僅如此，dunhill也以同樣手法重釋經典的Duke系列配件，於公事包、托特包和新款手機套上呈現。挑選了義大利小牛皮打造，表面透明漆塗層，營造漆皮飾面效果，售價從16,500元至11萬5,000元間。