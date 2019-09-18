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韓國瑜保證不請長假？ 王淺秋回「你保證不離婚嗎？」惹議

珍珠控吃起來！ 這兩款秋季限定新品Q彈登場

2019-09-18 16:11聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

近期在國內外掀起的珍珠奶茶旋風持續延燒，各家業者也趁著熱潮，推出新穎「吃」法，讓珍珠奶茶不只是用喝的。像是蛋糕甜點品牌「亞尼克」，此次與百萬YouTuber「黃氏兄弟」聯名企劃，推出限時45天的「黑糖珍珠撞奶」生乳捲；法式烘培PAUL在秋日慶典中，也推出期間限定「伯爵珍奶法式吐司」。

亞尼克此次與以即食珍珠加上珍珠奶茶、製作成冰球的影片爆紅的YouTuber「黃氏兄弟」聯名，挑戰將黑糖珍珠撞入北海道奶霜中。期間限定的「黑糖珍珠撞奶生乳捲」，選用關山柴燒黑糖，以醇厚的香氣融入北海道奶霜中，細緻的黑糖顆粒與Ｑ嫩彈滑的黑糖珍珠麻糬一拍即合。即日起，至台北捷運亞尼克YTM機台，輸入黃氏兄弟專屬優惠折扣碼「eXc1b9fd14」，可享嘗鮮價399元優惠(原價$420元)。

PAUL即日起至12/13推出的「果實秋日慶典」，使用各式果實風味打造一系列秋日新滋味，像是洋梨焦糖可可蛋糕、草莓抹茶泡芙，更有超人氣的「伯爵珍奶法式吐司」。打造法式吐司與茶香、奶香的美味結合，「伯爵珍奶熱淋吐司」將PAUL經典吐司裹上蛋液，兩面煎至呈現熟透的金黃色，淋上鮮奶油和獨家伯爵奶茶醬、Q彈的珍珠，熱熱的法式吐司的蛋香，以及茶香、奶香襲來，帶來多層次的幸福感。即日起至10/31，憑PAUL Taiwan LINE優惠券﻿( LINE：@paultaiwan)，享新品單份第二件88折優惠。

PAUL即日起至12/13推出的「果實秋日慶典」。圖／PAUL Taiwan提供
PAUL即日起至12/13推出的「果實秋日慶典」。圖／PAUL Taiwan提供
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PAUL「伯爵珍奶熱淋吐司」售價230元。圖／PAUL Taiwan提供
PAUL「伯爵珍奶熱淋吐司」售價230元。圖／PAUL Taiwan提供
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亞尼克「黑糖珍珠撞奶」售價420元。圖／亞尼克提供
亞尼克「黑糖珍珠撞奶」售價420元。圖／亞尼克提供
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珍珠奶茶珍奶北海道

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