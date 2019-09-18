珍珠控吃起來！ 這兩款秋季限定新品Q彈登場

2019-09-18 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



近期在國內外掀起的珍珠奶茶旋風持續延燒，各家業者也趁著熱潮，推出新穎「吃」法，讓珍珠奶茶不只是用喝的。像是蛋糕甜點品牌「亞尼克」，此次與百萬YouTuber「黃氏兄弟」聯名企劃，推出限時45天的「黑糖珍珠撞奶」生乳捲；法式烘培PAUL在秋日慶典中，也推出期間限定「伯爵珍奶法式吐司」。

亞尼克此次與以即食珍珠加上珍珠奶茶、製作成冰球的影片爆紅的YouTuber「黃氏兄弟」聯名，挑戰將黑糖珍珠撞入北海道奶霜中。期間限定的「黑糖珍珠撞奶生乳捲」，選用關山柴燒黑糖，以醇厚的香氣融入北海道奶霜中，細緻的黑糖顆粒與Ｑ嫩彈滑的黑糖珍珠麻糬一拍即合。即日起，至台北捷運亞尼克YTM機台，輸入黃氏兄弟專屬優惠折扣碼「eXc1b9fd14」，可享嘗鮮價399元優惠(原價$420元)。