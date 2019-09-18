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Harry Winston打造最甜美的寶石戒指 馬卡龍配色迷倒女人心

2019-09-18 15:28聯合報 記者曾智緯╱即時報導

鑽石之王海瑞溫斯頓為所有熱愛彩色珠寶的人們，在這季獻上嶄新的Winston Ca...
鑽石之王海瑞溫斯頓為所有熱愛彩色珠寶的人們，在這季獻上嶄新的Winston Candy系列作品。圖／Harry Winston提供
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來自紐約的鑽石之王海瑞溫斯頓（Harry Winston）為所有熱愛彩色珠寶的人們，在這季獻上嶄新的Winston Candy系列作品。就如同其名，這系列的雞尾酒戒指，有著宛如糖果般的甜美色彩，讓人要不喜歡都難。

海瑞溫斯頓Winston Candy系列珠寶戒指，是以大克拉的彩色寶石為焦點，襯托了鑽石或是同樣帶有絢麗色澤的彩寶，品牌搜羅了顏色濃郁的紅色石榴石、碧璽、淡粉色藍寶石以及品質絕佳的尖晶石，前後耗費了一年，才完成所見的13件新作。這系列的靈感，源自上個世紀五〇年代時的品牌設計手稿，當時崇尚華麗設計，加上各種花式切工並搭配招牌的鑲嵌工藝。而全新的Winston Candy系列便是忠實的展現其美學意念，但保有現代的珠寶搭配精神。

當代的工匠與設計團隊也依循了當年海瑞溫斯頓先生對寶石痴迷的態度，不倦的到處尋覓珍稀、帶有亮麗色彩的寶石，同時發揮創意，以現代風格重新演繹，所以每一只的雞尾酒戒指均講究大膽配色，立體型態與精準比例，並運用不同的寶石切割方式，讓人聯想起過去那個時代，紳士、淑女們是如何的運用與搭配這些珍貴又華麗的珠寶作品。

Winston Candy系列雞尾酒戒指，粉色尖晶石搭配沙弗萊石、彩色藍寶石，約...
Winston Candy系列雞尾酒戒指，粉色尖晶石搭配沙弗萊石、彩色藍寶石，約 1,493萬4,000元。圖／Harry Winston提供
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Winston Candy系列雞尾酒戒指，紅色尖晶石搭配藍紫色藍寶石，約666萬...
Winston Candy系列雞尾酒戒指，紅色尖晶石搭配藍紫色藍寶石，約666萬8,000元。圖／Harry Winston提供
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Winston Candy系列雞尾酒戒指，沙弗萊石搭配彩色藍寶石，約1,024萬...
Winston Candy系列雞尾酒戒指，沙弗萊石搭配彩色藍寶石，約1,024萬5,000元。圖／Harry Winston提供
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Winston Candy系列雞尾酒戒指，橙色石榴石搭配彩色藍寶石，約1,417...
Winston Candy系列雞尾酒戒指，橙色石榴石搭配彩色藍寶石，約1,417萬元。圖／Harry Winston提供
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Winston Candy系列雞尾酒戒指，濃橙色石榴石搭配綠松石，約819萬6,...
Winston Candy系列雞尾酒戒指，濃橙色石榴石搭配綠松石，約819萬6,000元。圖／Harry Winston提供
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