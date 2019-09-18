Harry Winston打造最甜美的寶石戒指 馬卡龍配色迷倒女人心

2019-09-18 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



鑽石之王海瑞溫斯頓為所有熱愛彩色珠寶的人們，在這季獻上嶄新的Winston Candy系列作品。圖／Harry Winston提供 分享 facebook 來自紐約的鑽石之王海瑞溫斯頓（Harry Winston）為所有熱愛彩色珠寶的人們，在這季獻上嶄新的Winston Candy系列作品。就如同其名，這系列的雞尾酒戒指，有著宛如糖果般的甜美色彩，讓人要不喜歡都難。

海瑞溫斯頓Winston Candy系列珠寶戒指，是以大克拉的彩色寶石為焦點，襯托了鑽石或是同樣帶有絢麗色澤的彩寶，品牌搜羅了顏色濃郁的紅色石榴石、碧璽、淡粉色藍寶石以及品質絕佳的尖晶石，前後耗費了一年，才完成所見的13件新作。這系列的靈感，源自上個世紀五〇年代時的品牌設計手稿，當時崇尚華麗設計，加上各種花式切工並搭配招牌的鑲嵌工藝。而全新的Winston Candy系列便是忠實的展現其美學意念，但保有現代的珠寶搭配精神。