手帳迷必看！誠品揭曉2020年五大手帳趨勢

2019-09-18 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



MIDORI著色月計畫手帳，可隨意用顏色及插畫記錄計畫生活，售價720元。圖／誠品提供 分享 facebook 每年手帳迷最期待的誠品手帳展，今年「2020誠品手帳日誌展」將於10/1開跑，網羅日、德、義逾十國近3,000款手帳，還有多款獲得文具大獎的2020年手帳，面對琳瑯滿目的手帳日誌到底要怎麼選擇？誠品書店也特別整理2020年五大手帳趨勢。

趨勢一：手帳新手必備格線嶄新設計

經典必備的設計款手帳，內頁日期格線一目了然，非常適合剛踏入手帳世界的新手入門使用。當代藝術家奈良美智與MARK’S EDiT聯名推出招牌大頭娃娃的手帳重新回歸，這次改良內頁格式，特地將周六周日的格線擴大，適合重視周末生活、工作之餘兼顧休閒的人使用。

義大利經典品牌MOLESKINE推出2020年小王子手帳，將經典插畫製作成全球限量版手帳，隨書附上經典角色貼紙，封底内側還有擴充式口袋可存放電影票根等小紙張，小王子迷不要錯過。

趨勢二：封面內頁DIY自由搭配

如果厭倦了既定的手帳格式，也可以自己DIY搭配內頁，或是利用色筆畫下心情，創造出專屬的手帳。誠品獨家引進曾獲日本文具設計大獎和紙物大獎等的FLEXNOTE自組環裝活頁手帳，可依照使用習慣自由組合不同尺寸與格線的內頁，更可結合一般FLEXNOTE筆記頁，讓手帳更加活用。

另外還有MIDORI以及ART PRINT JAPAN推出的著色月計畫手帳，內頁刻意留白，可以在行程預定的日期上塗上顏色，也可以於空白處畫上當天的心情或是天氣，隨意的用顏色及插畫記錄生活，展現個人風格。

趨勢三：復古角色回歸充滿童趣的手帳冒險

日本文具品牌Sun-Star推出玩具總動員週計畫手帳，俏皮的封面配上內頁全彩設計。而曾在1980年代風靡全球、被認為是最經典街機遊戲的「小精靈」，2020年將滿40周年，MARK’S特別推出限量PAC-MAN小精靈系列手帳，讓當年的小孩、現在的大人也能隨時回味童年時刻。

趨勢四：毛小孩日曆超療癒

狗奴貓奴們最適合超萌貓狗款式的掛曆。貓界最潮的「Zappa the Cat」，是一隻來自荷蘭純白色貓咪，主人相當熱愛街頭潮牌，特別為牠訂製專屬潮服，留下寫真照片、並推出時尚掛曆。而Instagram擁有60萬粉絲的狗明星「Jimmy」，萌呆的表情配上主人的幽默插圖，可愛到讓人想要抱緊處理。迅速竄紅的Jimmy，不僅推出寫真著作，2020年的TURNER Jimmy the Bull牛頭犬掛曆也是粉絲必收。

趨勢五：手帳也能當配件