統一時代周年慶化妝品2000送200最好入手 雙十連假「首度」餐飲滿500送500

2019-09-18 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨周年慶將在10月進入各店對決高峰，統一時代百貨台北店周年慶將於10/2至10/27展開，維持最好入手的化妝品滿2,000送200、全館滿5,000送500的10%回饋，搭配聯名卡獨享加碼最高5%回饋。另外，優惠大亮點包括首度針對雙十連假(10/10~10/12)推出指定餐飲消費滿500送500服飾優惠券，準備用強勢餐飲力為服飾業績助攻。

台北統一時代百貨首度針對雙十連假10/10~10/12這三天推出指定餐飲消費滿500就送500服飾優惠券，於服飾櫃位單筆滿5000元可以直接抵用。以及統一時代聯名卡「每月13卡友日」，UNIQLO、GAP、MUJI、TSUTAYA BOOKSTORE、化妝品、香氛、內睡衣跨櫃累計滿1,000送100，搭配周年應回饋，旗艦大店年度最高享20%回饋。另外，聯名卡10/13卡友日當天家電3C特別加碼刷滿20,000送500，搭配館內活動回饋近17%，同時擴大指定餐飲優惠天天直接88折，館內優惠活動齊發。

除了全館回饋外，各樓層皆推出滿額抽獎，像是1樓至B2美食街各樓層分別推出長榮航空洛杉磯雙人來回機票、CLARINS美體組合、Le Chatelet鑽戒、99套Lady內衣、iRobot掃地機器人、W Taipei住宿券等獎。統一時代這回祭出總價90萬共500個好禮要讓消費者帶回家。