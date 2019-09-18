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京站限時4天 「狂熱周末夜」全館滿5000送500趁機入手秋冬新品

2019-09-18 12:32聯合報 記者江佩君╱即時報導

京站一年一度被視為周慶前哨戰的「狂熱周末夜」限時4天，自本周四起9/19至9/22展開，全館在這4天推出滿5,000元送500元、滿10,000元送1,000元優惠，搭配指定銀行再加贈500元，等同滿10,000元贈1,500元，回饋率達15%。想入手秋冬服飾新品，現在正是時候。

京站今年以「夢遊奇境Alice in Wonderland」為主題，在「狂熱周末夜」打造三座奇幻的秘境書屋，分別是「妝點紅心皇后」、「蘑菇上的抽水煙毛毛蟲」、「白兔先生的甜蜜驚喜」，以趣味遊戲及童話故事主人的視角呈現有趣的互動影像展示區。

全館在這4天推出滿5,000元送500元、滿10,000元送1,000元優惠，搭配指定銀行(花旗銀行、土地銀行、凱基銀行、陽信銀行)再加贈500元，等於滿10,000元贈1,500元。另有滿額抽頂級住宿活動，Q卡友於B1、B2服飾女鞋櫃位累計消費滿3,500元，即有機會抽中「礁溪老爺酒店樂活假期三天兩夜」(共2名，每房價值17,600元)。

此外，品牌也推出獨家加碼活動，B2樓包括POLO Ralph Lauren服飾櫃位單筆消費滿10,000元抵500元；izzue服飾櫃位秋冬新品二件8折；ONETEASPOON服飾櫃位單筆滿5,000元抵800元、滿10,000元抵2,200元。B1樓Green Parks服飾櫃位全面85折。

服飾品牌推出加碼，B1樓Green Parks服飾櫃位全面85折。圖／京站提供
服飾品牌推出加碼，B1樓Green Parks服飾櫃位全面85折。圖／京站提供
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京站「狂熱周末夜」自9/19至9/22展開，全館在這4天推出滿5,000元送50...
京站「狂熱周末夜」自9/19至9/22展開，全館在這4天推出滿5,000元送500元、滿10,000元送1,000元優惠，搭配指定銀行回饋最高達15%。圖／京站提供
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京站Q卡友於B1、B2服飾女鞋櫃位累計消費滿3,500元，有機會抽中「礁溪老爺酒...
京站Q卡友於B1、B2服飾女鞋櫃位累計消費滿3,500元，有機會抽中「礁溪老爺酒店樂活假期三天兩夜」（共2名）。圖／京站提供
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