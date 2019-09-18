99購物節銷售告捷！ShopBack訂單成長7倍

2019-09-18 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



今年99購物節，現金回饋網ShopBack交出亮眼成績單，當天訂單成長量為去年7倍，APP流量也增加5.1倍，整體來說，台灣用戶平均單筆消費金額達4209元，現金回饋單筆上看29728元，銷售成績告捷。