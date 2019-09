周杰倫《說好不哭》 穿搭來自「雙周+雙J」組合…但不是那個J

天王周杰倫在日前釋出新歌「說好不哭」,不到12小時就在Youtube衝破2百萬的點擊,而14歲時曾演出電影「告白」、現年23歲的MV女主角三吉彩花也成為話題,還有合唱的五月天阿信也完成歌迷們「周五樂團」合體的想望,一曲新歌盡顯周董威力;而周杰倫在MV中彈鋼琴時所穿的長版西裝外套,則是來自台灣設計師周裕穎品牌JUST IN XX的作品。