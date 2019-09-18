好市多黃金4個月差價近萬元 他分享入手時機「就看編號」

2019-09-18 12:16 聯合新聞網 綜合報導



一名Youtuber林裕豐日前在頻道上分享自己買黃金「發大財」密技。表示自己都到好市多購買黃金條塊，在今年4月以4萬8329元購入一台兩黃金條塊，到了8月在好市多的價格調漲為5萬7739元，等於現賺9400元。影音曝光後許多網友表示好方法，但也有網友不以為然，表示若按照林裕豐的算法，是希望「好市多以當日售價回購嗎？」

Youtuber林裕豐在頻道上稱，自己買黃金「不靠黃金指數，只要靠著美式賣場好市多（Costco）牌價上的2個關鍵，就能看出高低點」，讓許多網友認為「長知識了」。林裕豐說自己大約兩週就會去一趟好市多採買生活用品並看看黃金，他看的完全不是黃金指數，而是從好市多的黃金牌價上的編號，便可見買氣冷熱程度；若編號快速流動，就代表買氣旺，即可趁此買一波，但若編號完全沒換，則顯示黃金價格現正處於高點。

他稱今年4月時在好市多購入一台兩（約37.5克）黃金，買入價為4萬8329元，到了8月，該等重的黃金條塊上漲到5萬7739元，等於現賺9400元，還稱「早知道就買1kg，四個月差30萬！」且透露好市多買進黃金像是「類似期貨的概念，好市多會事先買進一批貨，因此價格有落差」，比一般銀樓市價便宜許多，並稱自己買黃金都是為了贈與家人，自己本身並沒有收藏黃金條塊的習慣。

林裕豐還說，在好市多買黃金不怕買到假貨，「絕對是999.9」，若想保值，可購買完整的黃金條塊，畢竟買金鍊、金戒會額外有手工費及綴飾加工費等成本，林還提醒買家別碰大陸及東南亞地區的金條，也不要買進元寶形狀的黃金，小心只有外表是鍍金，裡頭是黑心貨的情形。

影音曝光後，許多網友認為「長知識了」，但也有網友認為這是要「好市多以當日售價回購嗎？」也有網友說國際金價上漲，並不是只有好市多自己在漲，「到銀樓買金條或去銀行黃金存摺購買還不是一樣賺！」

經查，台灣銀行在今年4月平均牌價一百公克為129,630，換算成林當初買進的一台兩黃金為48,611元，僅比林提供的買進價格多出200多元；今年8月平均牌價一百公克為154,530元，換算成一台兩黃金為57,862元，僅比林提供的好市多漲幅價少123元。