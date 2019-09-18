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「三星廚魔」1招讓鴨肝「外酥內嫩」！犇鐵板燒全新料理　烏魚子、剝皮辣椒上桌

2019-09-18 01:13聯合報 記者陳睿中╱即時報導

鐵板燒餐廳「犇」本季運用三星蔥、台南烏魚子等元素，結合鴨肝、魚子醬、伊勢龍蝦等食材，推出北海道大干貝佐魚子雙重奏、ROUGIÉ BLACK鴨肝佐三星蔥生椒醬等一系列鐵板料理新菜，為餐桌帶來新意。

犇自2018年與米其林三星主廚、享有「廚魔」稱號的梁經倫（Alvin Leung）合作客座晚宴，又於2019年合作開Daimon．犇 廚魔料理之後，的確為犇的菜色增添不少新意。例如在「ROUGIÉ BLACK鴨肝佐三星蔥生椒醬」的料理中，梁經倫即以牛肉「靜置回溫」的概念，激發出鴨肝回溫的鐵板料理方式，讓路其黑牌等級的鴨肝，在兩面煎至「洽洽」之後，內部仍保有軟嫩口感，並透過竹葉青噴霧、三星蔥生椒醬的提味，帶出中西合併的創意食趣。

「澎湖野生大明蝦佐鮮味蝦米」的料理中，藉由特製紅咖喱醬，以及蝦米油、櫻花蝦米鬆等佐料調味，增添海鮮料理中的大海氣息；「伊勢活龍蝦佐明蝦Bisque」則是使用伊勢活龍蝦作為主角，配上以明蝦膏熬煮48小時的海鮮濃湯相襯。至於「竹籠清蒸活鮑魚佐鮮蠔汁」，將南非活鮑魚與昆布以竹籠蒸煮後，配上魚子醬，以及用蠔汁、鮑肝熬煮的醬汁調味，均是各有特色的海鮮料理。

除此之外，同時使用台南烏魚子、Emborg魚子醬的「北海道大干貝佐魚子雙重奏」、用酥脆燒餅、剝皮辣椒配上美國沙朗牛肉的「剝皮辣椒沙朗捲佐手工燒餅」，也都是具有台灣元素的新菜。其他亦有Black Opal厚切和牛牛舌、黑毛和牛壽喜燒等鐵板料理可供選擇。

本次犇的新菜色並非單點，而是直接融入套餐菜單之中，可作為Creative Entrée、Seafood Entrée的新選擇，再搭配A5日本和牛牛排、極黑牛排等多款主餐做出不同組合，最後還可品嚐到與Ice Monster聯名推出的冰棒做結尾，每套售價2,280元起。

北海道大干貝佐魚子雙重奏。記者陳睿中／攝影
北海道大干貝佐魚子雙重奏。記者陳睿中／攝影
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伊勢活龍蝦佐明蝦Bisque。記者陳睿中／攝影
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竹籠清蒸活鮑魚佐鮮蠔汁。記者陳睿中／攝影
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ROUGIÉ BLACK鴨肝佐三星蔥生椒醬。記者陳睿中／攝影
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剝皮辣椒沙朗捲佐手工燒餅。記者陳睿中／攝影
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黑毛和牛壽喜燒。記者陳睿中／攝影
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Ice Monster冰塊老闆冰棒。記者陳睿中／攝影
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