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第一次有2間三星！最新「新加坡米其林指南」出爐　還有5間二星、37間一星

2019-09-18 00:01聯合報 記者陳睿中╱即時報導

最新的2019《新加坡米其林指南》於9月17日晚間公佈，今年共有Odette 與Les Amis兩家餐廳獲得三星的最高殊榮，乃是新加坡自2016年以來，首度有2間三星餐廳。另外還有5間餐廳得到二星，以及37間餐廳摘下一星。

過去新加坡僅有「侯布雄餐廳」獲得唯一的三星殊榮，但在2018年6月時，侯布雄餐廳歇業，造成去年未有三星餐廳上榜。本次獲得三星的Les Amis，創業於1994年，店內提供法式現代美食，還有超過三千支的藏酒，乃是新加坡極具代表性的高級餐廳。至於Odette同樣也是以精湛的法式廚藝擄獲不少饕客的支持，兩間餐廳在去年皆是獲得兩星的肯定，而今年更進一步獲得三星。

今年獲得二星的餐廳為Saint Pierre、四川飯店、小康和、Waku Ghin與Zén等5間餐廳。其中Saint Pierre去年為一星，今年升級二星，至於結合北歐與亞洲風味元素的Zén，則是直接豪取二星，展現實力。

在一星餐廳名單中，囊括了西式、日式與在地風情的料理風格。除了台灣人熟悉的「了凡」持續以平價街頭小吃摘星外，台灣也有分店的莆田也順利蟬聯一星，另還有Jag、Lerouy、Basque Kitchen by Aitor、Table65、Vianney Massot、Cheek Bistro、Meta等7間餐廳是首次進榜，而Buona Terra、Terra今年也成功從餐盤推薦晉身一星。至於強調物有所值、套餐不超過45元新幣的必比登推介名單，則共有58間店家入榜，Anglo Indian、福明熟食、美芝路魚頭米粉、勿洛水粿、許兄弟豬什湯等12間為新入選，顯示出新加坡多元的料理特色。

《2019 新加坡米其林指南》

【三星餐廳】

Les Amis

Odette

【二星餐廳】

Saint Pierre

四川飯店

小康和

Waku Ghin

Zén（新進榜）

【一星餐廳】

Alma

Basque Kitchen by Aitor（新進榜）

Beni

Braci

Buona Terra

Burnt Ends

Candlenut

Cheek Bistro（新進榜）

江師傅

Corner House

CUT by Wolfgang Puck

Garibaldi

了凡

大華豬肉粿條麵

Iggys

御寶閣（烏節）

Jaan by Kirk Westaway

Jag（新進榜）

江南春

Labyrinth

利苑

Lerouy（新進榜）

Ma Cuisine

Meta（新進榜）

Nouri

莆田 （吉真那路）

Rhubarb

Shinji（Bras Basah Road）

Shinji （Tanglin Road）

夏宮

夏苑

鮨一

鮨來村

Table65（新進榜）

Terra

The Song Of India

Vianney Massot（新進榜）

獲得三星的Les Amis，乃是新加坡極具代表性的高級法式餐廳。圖／取自Les ...
獲得三星的Les Amis，乃是新加坡極具代表性的高級法式餐廳。圖／取自Les Amis Restaurant粉絲頁
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去年為二星的Odette，今年成功奪下三星殊榮。圖／取自Odette粉絲頁
去年為二星的Odette，今年成功奪下三星殊榮。圖／取自Odette粉絲頁
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新加坡米其林侯布雄

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