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季節限定！ 最刺激的馬來西亞國際低空跳傘節登場

2019-09-17 23:34聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

9月份到馬來西亞參加跳傘盛事正是時候！高塔低空跳傘活動(KL Tower International Jump Malaysia 2019)是東南亞與當地最特別的活動之一，不僅提供良好且豐富的跳傘環境，還能與城市特色結合，即日起到9/29在馬來西亞四大城市中巡迴低空跳傘活動，不敢跳傘的民眾也能「Sitting on The Edge」坐在頂樓感受另類刺激。

馬來西亞著名的吉隆坡塔，是全世界第七高的高塔，大樓高達420公尺，矗立在吉隆坡市中心，是跳傘愛好者必挑戰的目標之一。同時，馬來西亞的高塔低空跳傘活動也有三種不同參與方式，符合不同需求的遊客與消費者，在這裡都能找到自己的參與方式。一年一度的高塔低空跳傘盛事，絕對值得喜歡挑戰或觀賞極限運動的民眾特地前往。

另外，也別忘了留些時間感受吉隆坡、婆羅洲等地的不同風貌，吉隆坡推出Kuala Lumpur Pass(KL Pass)，可享受吉隆坡景點免額外付費憑卡直接入場、免費搭乘KL Hop-On Hop-Off觀光巴士、購票時可快速通道，更有眾多購物餐飲優惠。如果身在東馬，也別錯過難得的9/28-29的古晉河濱爵士音樂祭(Kuching Waterfront Jazz Festival)，在比鄰砂拉越河畔的的古晉大瑪格烈達酒店，有知名爵士樂團表演、美食、藝術與手工藝品市集，適合各個年齡層一起跟著音樂放鬆身心的娛樂活動。

「馬來西亞各城國際低空跳傘資訊」

9/19-22砂拉越州詩巫市-三洋大廈

9/26-29吉隆坡-吉隆坡塔

馬來西亞著名的吉隆坡塔，是全世界第七高的高塔，值得跳傘愛好者在此留下跳傘生涯完美...
馬來西亞著名的吉隆坡塔，是全世界第七高的高塔，值得跳傘愛好者在此留下跳傘生涯完美紀錄。圖／馬來西亞觀光局提供
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「Sitting on The Edge」讓無法跳傘的民眾也能從高空鳥瞰城市美景...
「Sitting on The Edge」讓無法跳傘的民眾也能從高空鳥瞰城市美景。圖／馬來西亞觀光局提供
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9/28-29的古晉河濱爵士音樂祭，有絢麗的爵士舞台與知名樂團演出。圖／馬來西亞...
9/28-29的古晉河濱爵士音樂祭，有絢麗的爵士舞台與知名樂團演出。圖／馬來西亞觀光局提供
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馬來西亞跳傘吉隆坡

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