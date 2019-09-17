使用精華液保養必懂「4要點」 弄錯會越塗臉越黑、還會狂長痘痘！

2019-09-17 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每個人在保養的時候，都知道一定要使用精華液，才能讓肌膚達到好的護膚功效。但妳知道自己使用精華液時，方法是否正確？看完以下文章，妳就知道該如何正確地使用精華液，而不浪費任何一滴。

使用的時機

正常的護膚時間，通常分為早、晚，但精華液並非只有晚上才要使用，這樣的話，護膚效果只做了一半。普遍來說，精華液的成本比較高，但千萬不要為了節省，保養步驟就偷工減料，這樣對於保養來說，一點幫助也沒有。

在使用精華液時，也要切記成分內是否含有維生素C，由於不是每一個品牌都會把維生素C的光敏性拿掉，如果白天使用含有有光敏性的維生素C，那就會發現，你的肌膚會黑得發光。

使用的步驟

通常使用精華液在使用化妝水後，再來是乳液。但有些精華液屬於乳液的質地，其實這樣的精華液屬於要使用在肌膚的最底層，然後再使用化妝水。

但有些精華液本身標榜有鎖水效果，就如同字面上說的，它會產生一層防水層，保持肌膚不讓水分散失，如果妳剛好是油性肌膚的人，其實只要上到這個步驟，再接著上防曬即可，此步驟只限於早上，晚上的部分，就還是乖乖按部就班吧！想要好肌膚，不是一時半刻，而是日積月累來的成果。

使用量為何？

精華液是保養品裡面，對於護膚來說，效果最為顯著的一個品項，但有時候用太多了，反而會引起脂肪粒的問題。然而一般情況的精華液，大多會做成滴管狀，建議只要使用一個滴管的量，就足夠整張臉加上脖子，不建議過量使用。

挑選適合自己的精華液

精華液的種類琳瑯滿目，但要挑選到適合自己的精華液，除了根據自己肌膚的狀況外，臉上如果出現了泛紅、痘痘，還是建議由專業的皮膚科醫師來為你鑑定會比較適當。