神戶下町變成「TRANS-」藝術季！還有18m鐵人28號、千年古寺可以看

2019-09-17 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



除了異國文化與美麗夜景之外，神戶也仍然保有著豐富的下町風情。即日起至11月10日期間，Gregor Schneider、Miwa Yanagi等兩位藝術家，特別以神戶的街景和人為發想，在神戶展出「TRANS-」藝術計畫，旅客除了可以欣賞藝術品之外，也可以順道參觀高達18公尺的「鐵人28號」、有千年歷史的「能福寺」等景點。

本次的「TRANS-」神戶藝術計畫2019，舉辦地點為具有懷舊風情的新開地區、兵庫港區、新長田區等地點，由Gregor Schneider、Miwa Yanagi策劃美術作品和戶外劇場等藝術裝置。不同於一般藝術季於美術館或展演場地內所舉辦，而是以神戶街景和人為發想，融合神戶的風景街道，創作出別具風格的藝術作品，讓旅客可以在熟悉的風景中，與創新藝術相遇。

展區之一的兵庫區，適合體驗下町美食和懷舊街景，長田週邊，也是「鐵人28號」的所在地區。高達18公尺的鐵人28號雕像，乃是重現神戶漫畫家橫山光輝的經典作品，座落於若松公園內，週邊店家也設置有作者名作「三國志」中的武將石像，還販售有一系列週邊商品。另外於西元805年開創的「能福護國密寺」，是日本最初的教化聖地，寺院內擺放著被日本新聞報紙之父「約瑟夫・彥（濱田彥藏）」的日本最初的英文碑銘和日本三大佛之一的「兵庫大佛」等亮點。