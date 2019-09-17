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神戶下町變成「TRANS-」藝術季！還有18m鐵人28號、千年古寺可以看

2019-09-17 21:33聯合報 記者陳睿中╱即時報導

除了異國文化與美麗夜景之外，神戶也仍然保有著豐富的下町風情。即日起至11月10日期間，Gregor Schneider、Miwa Yanagi等兩位藝術家，特別以神戶的街景和人為發想，在神戶展出「TRANS-」藝術計畫，旅客除了可以欣賞藝術品之外，也可以順道參觀高達18公尺的「鐵人28號」、有千年歷史的「能福寺」等景點。

本次的「TRANS-」神戶藝術計畫2019，舉辦地點為具有懷舊風情的新開地區、兵庫港區、新長田區等地點，由Gregor Schneider、Miwa Yanagi策劃美術作品和戶外劇場等藝術裝置。不同於一般藝術季於美術館或展演場地內所舉辦，而是以神戶街景和人為發想，融合神戶的風景街道，創作出別具風格的藝術作品，讓旅客可以在熟悉的風景中，與創新藝術相遇。

展區之一的兵庫區，適合體驗下町美食和懷舊街景，長田週邊，也是「鐵人28號」的所在地區。高達18公尺的鐵人28號雕像，乃是重現神戶漫畫家橫山光輝的經典作品，座落於若松公園內，週邊店家也設置有作者名作「三國志」中的武將石像，還販售有一系列週邊商品。另外於西元805年開創的「能福護國密寺」，是日本最初的教化聖地，寺院內擺放著被日本新聞報紙之父「約瑟夫・彥（濱田彥藏）」的日本最初的英文碑銘和日本三大佛之一的「兵庫大佛」等亮點。

對於喜愛美食的旅客來說，神戶的粉食發跡地就在長田，此地是全日本什錦燒店最密集的地方，另外「醬燉牛筋」和「炒麵飯」也是神戶必吃的B級美食，加上當地醬汁後，味道又有不同的層次，適合旅客品嚐。

高達18公尺鐵人28號，乃是神戶的特色景點之一。圖／神戶觀光局台北事務所提供
高達18公尺鐵人28號，乃是神戶的特色景點之一。圖／神戶觀光局台北事務所提供
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「TRANS-」神戶藝術計畫2019，將展出一系列以神戶風景、人為主軸的藝術品。...
「TRANS-」神戶藝術計畫2019，將展出一系列以神戶風景、人為主軸的藝術品。圖／神戶觀光局台北事務所提供
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日本三大佛之一的「兵庫大佛」。圖／神戶觀光局台北事務所提供
日本三大佛之一的「兵庫大佛」。圖／神戶觀光局台北事務所提供
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