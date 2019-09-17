陶晶瑩愛時尚怕無聊 獻唱團團微風南山開幕

2019-09-17 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



旗下代理眾多國際精品品牌的喜事集團，9月17日於信義區微風南山購物中心開設全新的團團複合品牌全新概念店。黑、灰、白簡約色調的空間由設計師宋毅和團團營運長宋安父女聯手打造，以創辦人馮亞敏的時尚概念作為核心，並顧及女性為為信義區消費主力，開幕引進較多名媛感精品，其中包括獨家販售巴黎時裝品牌PACO RABANNE以及美國時裝品牌ALTUZARRA，開幕派對並請來品牌好友陶晶瑩現場獻唱多首經典英文歌曲。

陶晶瑩今天一身個性造型都是來自團團，她透露自己在團團交過很多學費，「馮小姐選的牌子都比較有個性、也不會無聊，我覺得時尚最怕無聊了！」 逛團團不只買衣服、也逛空間的陶子，除了衣服包包鞋子，連燈都買過：「我買過一棵樹，樹枝頂端都是LED燈泡。」原來她在敦化南路逛街逛到，就請馮亞敏去法國幫忙訂，這個6位數字的燈是她在團團買過最貴的東西，「燈太美了！她（馮亞敏）的品味太好了！從她身上學到很多生活的點綴。我常說是她時尚了台北。」