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陶晶瑩愛時尚怕無聊 獻唱團團微風南山開幕

2019-09-17 20:36聯合報 記者孫曼╱即時報導

旗下代理眾多國際精品品牌的喜事集團，9月17日於信義區微風南山購物中心開設全新的團團複合品牌全新概念店。黑、灰、白簡約色調的空間由設計師宋毅和團團營運長宋安父女聯手打造，以創辦人馮亞敏的時尚概念作為核心，並顧及女性為為信義區消費主力，開幕引進較多名媛感精品，其中包括獨家販售巴黎時裝品牌PACO RABANNE以及美國時裝品牌ALTUZARRA，開幕派對並請來品牌好友陶晶瑩現場獻唱多首經典英文歌曲。

陶晶瑩今天一身個性造型都是來自團團，她透露自己在團團交過很多學費，「馮小姐選的牌子都比較有個性、也不會無聊，我覺得時尚最怕無聊了！」 逛團團不只買衣服、也逛空間的陶子，除了衣服包包鞋子，連燈都買過：「我買過一棵樹，樹枝頂端都是LED燈泡。」原來她在敦化南路逛街逛到，就請馮亞敏去法國幫忙訂，這個6位數字的燈是她在團團買過最貴的東西，「燈太美了！她（馮亞敏）的品味太好了！從她身上學到很多生活的點綴。我常說是她時尚了台北。」

團團微風南山是團團繼敦南門市、忠孝 SOGO、信義誠品之後，再度將焦點投注於信義這一核心時尚戰區，定位為高端、個性、前衛的時裝特質。全新店面複合藝術與時尚概念，保留建築物原本的特色加上現代感設計，採用畫廊式的開放空間，並規劃出首個團團Café，讓人更安心恣意地在店裡發掘專屬自己的時尚風格。除了搶先獨家首賣的品牌PACO RABANNE和ALTUZARRA，亦有當紅的VETEMENTS獨家限量商品、日本當紅設計師Sacai、Comme des Garçons 及Comme des Garçons Noir、 職人工藝設計師品牌Junya Watanabe、韓裔設計師品牌KIMHEKIM、澳洲時裝禮服ALEX PERRY、巴黎創意配飾 DHEYGERE等。

（由左至右）喜事集團執行長宋文、營運長宋安、創辦人馮亞敏於團團微風南山店內合照。...
（由左至右）喜事集團執行長宋文、營運長宋安、創辦人馮亞敏於團團微風南山店內合照。圖／喜事提供
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團團微風南山限定商品KIMHEKIM粉色紗裙，18,500元。圖／喜事提供
團團微風南山限定商品KIMHEKIM粉色紗裙，18,500元。圖／喜事提供
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團團微風南山全新概念店於9月17日盛大開幕。圖／喜事提供
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團團微風南山限定商品PACO RABANNE銀色洋裝，價格店洽。圖／喜事提供
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團團微風南山限定商品ALTUZARRA刺繡羊毛衫，價格店洽。圖／喜事提供
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團團微風南山限定商品D HEYGERE金色造型耳環，19,500元。圖／喜事提供
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團團微風南山限定商品ALEX PERRY黑色亮面細帶洋裝，價格店洽。圖／喜事提供
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團團微風南山限定販售PACO RABANNE金色耳環，6,800元。圖／喜事提供
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團團微風南山限定販售ALTUZARRA 2019F刺繡羊毛衫，43,200元。圖...
團團微風南山限定販售ALTUZARRA 2019F刺繡羊毛衫，43,200元。圖／喜事提供
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團團微風南山限定販售ALTUZARRA 2019F金色腰帶，22,200元。圖／...
團團微風南山限定販售ALTUZARRA 2019F金色腰帶，22,200元。圖／喜事提供
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團團微風南山全新概念店於9月17日盛大開幕。圖／喜事提供
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團團微風南山限定商品VETEMENTS熊貓造型後背包，價格店洽。圖／喜事提供
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團團微風南山限定商品SACAI不規則拼接針織衫（圖左），價格店洽。圖／喜事提供
團團微風南山限定商品SACAI不規則拼接針織衫（圖左），價格店洽。圖／喜事提供
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團團微風南山限定商品JUNYA WATANABE MAN拼接西裝，價格店洽。圖／...
團團微風南山限定商品JUNYA WATANABE MAN拼接西裝，價格店洽。圖／喜事提供
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團團微風南山限定販售PACO RABANNE銀色洋裝，25萬1,000元。圖／喜...
團團微風南山限定販售PACO RABANNE銀色洋裝，25萬1,000元。圖／喜事提供
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陶晶瑩為團團微風概念新店開幕獻唱。記者孫曼／攝影
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陶晶瑩為團團微風概念新店開幕獻唱。記者孫曼／攝影
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